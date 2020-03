Alcaldes de Coahuila suspenden actividades públicas por Covid-19

Saltillo, Coah. Ante el riesgo de contagio del Covid-19, al menos tres alcaldes de Coahuila decidieron suspender sus actividades públicas para evitar conglomeraciones que afecten a la población.

Claudio Bres Garza, de Piedras Negras, ex priísta que llegó al cargo postulado por Morena; el panista Alfredo Paredes López, de Monclova; y Ramiro Pérez Arciniega, de Parras, también de Morena, además de cancelar su agenda pública, cerraron espacios recreativos como parques y cancelaron la entrega de apoyos sociales.

Los alcaldes sugirieron a la población acatar las medidas de salubridad dictadas por el sector salud para prevenir infecciones en la región.

En Parras, el alcalde anunció el cierre temporal del Estanque de la Luz, uno de los balnearios más visitados por lugareños y turistas durante las vacaciones de Semana Santa y dejó “a consideración de la comunidad” la celebración de eventos multitudinarios como bodas y 15 años.

Alfredo Paredes, de Monclova, anunció que los departamentos de limpieza, alumbrado y bacheo entre otros trabajarán de manera normal, pero suspenderá todas sus actividades públicas.

El alcalde de Piedras Negras dio a conocer que están canceladas las actividades en centros comunitarios, dispensarios médicos, museos, bibliotecas públicas y espacios deportivos municipales, así como también las discotecas y centros nocturnos.

Entre tanto, en distintas escuelas primarias del estado se establecieron filtros sanitarios antes de clases para reducir los riesgos de contagio del Covid-19 entre la población estudiantil.

En la escuela Ignacio Allende, de Saltillo, los profesores se cubrieron con cubrebocas y guantes y revisaron a cada uno de los alumnos en busca de síntomas de gripa, tos o temperatura.

Esta revisión tomó en algunos casos hasta 30 minutos, lo que ocasionó que se formaran largas filas y se atrasara el inicio de las labores, además de causar molestia en algunos padres de familia que debían retirarse a sus lugares de trabajo.

Durante el filtro, se detectó a algunos menores con síntomas de tos, por lo que no se les permitió la entrada, hecho que también causó las quejas de los padres, al asegurar que no se trataba de ningún diagnóstico médico.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme dio a conocer que la suspensión de clases no se adelantará en Coahuila como ocurrió en otras entidades y que de aquí al 20 de marzo se aprovechará para orientar a padres, maestros y alumnos sobre las actividades que se realizarán en casa a fin de no afectar el ciclo escolar.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez dijo que las clases presenciales se van a suspender a partir del próximo lunes, pero desde este martes se cancelaron los eventos deportivos, culturales y sociales.

En tanto, el corporativo General Motors a nivel mundial pidió a sus trabajadores que estén en posibilidades de hacerlo, trabajar de manera remota desde sus hogares desde el 16 de marzo. En sus tres plantas de Ramos Arizpe, GM cuenta con cerca de 4 mil 400 empleados directos y más de 3 mil 600 indirectos, entre personal de proveedores y prestadores de servicios.