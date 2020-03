Consulta sobre cervecera en BC es innecesaria y tendenciosa: activistas

En caso de contingencias o restricciones internacionales de disponibilidad del líquido, resalta el folleto, la planta cervecera, el resto de las industrias y el campo tendrán que ajustar sus consumos a la baja para garantizar y privilegiar el consumo humano por sobre cualquier otro destino.

Con logotipos de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el documento asegura que la planta no consumi-rá agua adicional a la ya destinada en el distrito de riego a las hectáreas en las que se instaló la cervecera, que cederá los derechos al organismo operador de Mexicali para que registre el nuevo uso ante Conagua .

Confirma que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali suministrará a la planta la misma cantidad de agua sin adicionar un solo litro y la empresa pagará derechos de 68 pesos por litro de uso industrial, mientras para empleo agrícola se pagan sólo 14 centavos.

Rechaza que al dar uso industrial al líquido destinado a la agricultura se genere escasez para la siem-bra y el cultivo en Mexicali, toda vez que de las 206 mil hectáreas en ese distrito de riego, la cervecera representa únicamente 400 de ellas y su consumo de agua es el mismo que el de cualquier hectárea destinada a la siembra. El suministro y los derechos de agua del resto de las hectáreas no se verán afecta-dos , remarca.

La semana pasada, el presidente López Obrador dio a conocer la realización de la consulta y advirtió que serán los mexicalenses quienes decidan si se instala la cervecera; para ello, anunció mesas de información, una relatoría sobre este asunto y opiniones en contra y en favor de la operación de la planta.

Al respecto, el abogado Salinas señaló que López Obrador gobierna sin equidad y violenta el derecho constitucional de proteger el derecho humano al agua por lo que traiciona los principios juaristas.

Incluso, dijo que si ya traen los resultados de la encuesta, lo mejor sería que la cancelen y ahorren ese dinero en beneficio de la ciudadanía, porque será un gasto innecesario .