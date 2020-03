Sánchez Cordero vuelve a arremeter contra fiscalías estatales

Saltillo, Coah. Con la autonomía que rige a las fiscalías estatales y a la general de la República campea la impunidad, pues la falta de mecanismos de control ha generado “experiencias no gratas” y “consecuencias muy graves” por irregularidades en la integración de carpetas de investigación, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al clausurar el décimo sexto congreso nacional de Defensorías publicas, pidió a los congresos estatales, como responsables de la designación de los fiscales, estar atentos al desempeño de las fiscalías.

“Hemos tenido algunas experiencias no tan gratas con los fiscales, porque los fiscales, como instituciones que ya no pertenecen al gobierno, a la administración del gobierno de una entidad o del gobierno federal, sino que son instituciones autónomas e independientes, se lo han tomado tan en serio que no hay un solo control ni político, ni jurisdiccional en sus actuaciones y esto ha tenido consecuencias muy graves”, señaló.

Si bien se pronunció por “ir caminando a la consolidación de estas fiscalías”, se pronunció por establecer mecanismos de vigilancia para revisar la actuación de los fiscales, tal y como en el Poder Judicial ocurre con el Consejo de la Judicatura.

Dijo que a partir de la autonomía de la procuración de justicia, hay 2 mil juicios con irregularidades.

“Los tribunales tienen el consejo de la judicatura, hay toda una estructura de vigilancia en torno a los órganos judiciales, y sin embargo esto no ocurre con los fiscales y tenemos que entender que si no hay un control político o jurisdiccional sobre estas instituciones, estamos a penas caminando, pero a veces son tan independientes que se quedan sorprendidos de lo que están realizando”, anotó.

Reconoció que la secretaria de Gobernación no tiene facultades para intervenir a las fiscalías, pero sí los congresos locales.

“Lo que vamos a hacer es presentar nuestra queja a los congresos locales, porque los congresos locales son sus mandantes, los que eligieron y si esto es así, ustedes, como parte de los juicios y defensores, se deben dar cuenta puntualmente de las irregularidades en que pudieran incurrir los fiscales en las investigaciones y en la integración de las carpetas”, dijo en su discurso ante defensores públicos de todo el país.

“Ustedes no están solos, los vamos a reivindicar; son visibles para la secretaria de Gobernación; ustedes también son responsables de señalar las deficiencias de los fiscales y hay que hacerlo del conocimiento de los congresos”, señaló.