Agreden a fotógrafo en marcha contra la violencia de género en Tijuana

Mexicali, BC. Al fotógrafo Roberto Córdova Leyva le impidieron hacer su trabajo durante la marcha contra la violencia de género realizada ayer en Tijuana, ya que en el evento le rociaron aerosol mientras realizaba su labor periodística.

De manera independiente, este fotoperiodista ha colaborado con medios de comunicación como The New York Times, de Estados Unidos; The Guardian, de Inglaterra; L' Humanité, de Francia; El País, de España; además de Proceso, La Jornada, Reforma y El Financiero, de México.

Una de las manifestantes arremetió contra el fotógrafo mexicalense -quien reside en Tijuana desde hace cuatro décadas- para bloquearle el paso a la marcha que se desarrollaba en Paseo de los Héroes e Independencia, frente al Centro Cultural Tijuana (CECUT).

Córdova Leyva alcanzó a tomar gráficas de la persona que lo agredió, pero optó por retirarse del evento.

“No me golpearon, me rociaron a mi y a mi cámara”, comentó durante la noche de este domingo el fotógrafo, al aclarar el incidente que no le permitió continuar su labor durante la marcha.