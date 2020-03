Comunidades purépechas registran 600 denuncias por violencia de género

Morelia, Mich. En las comunidades purépechas hay al menos 600 denuncias por violencia en contra de mujeres, en 2019, afirmó la jefa de tenencia de Zirahuén, Flor Árciga Ramírez, luego de asegurar que hace apenas unos cuatro años las mujeres indígenas no tenían en dónde levantar una queja en contra de sus esposos.

“Las mujeres de las comunidades de esta región no tenían a dónde y a quién recurrir hasta hace apenas unos años que se creó la Casa de Mujer en Pátzcuaro, luego otra en Paracho, donde hay apoyo legal, psicológico e incluso un refugio”, apuntó Árciga Ramírez, luego de señalar que hubo al menos 10 denuncias de la tenencia de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, durante el año pasado.

“Años atrás era común que los esposos golpearan a sus mujeres. Ellas guardaban silencio porque no tenían a quien recurrir. Los propios usos y costumbres relegaban a la mujer sólo para la crianza de los hijos y para el trabajo, no había ningún derecho”, explicó.

Comentó que el pasado 16 de diciembre fue electa, por el principio de usos y costumbres, jefe de tenencia, pero la gente mayor del pueblo de Zirahuén no la aceptaba porque además de mujer era muy joven (35 años de edad). “El día de la asamblea, observé cómo la gente que estaba a mi favor se formó en una larga fila donde me encontraba yo. Solo estudié hasta secundaria, pero siempre he querido hacer algo por mi gente, principalmente por las mujeres”.

Dijo que ha participado en reuniones de mujeres de las regiones purépechas lacustre, Meseta, Cañada de los Once Pueblos y de la Sierra y ha podido constatar que hay pueblos como Cocucho, municipio de Paracho, y otros de los municipios de Los Reyes y Tangancícuaro donde las mujeres no pueden participar en la elección de sus autoridades comunales.

“Sin ser licenciada he participado en talleres y en la Red de Abogadas Indígenas” porque me gusta mucho involucrarme con la gente y sus problemas”, dijo.

“Desde hace 50 años no había una jefa de tenencia en Zirahuén, pero ahora la mayoría me apoya porque estamos atentos a todos los problemas de la comunidad en materia familiar, en conflictos de tenencia de la tierra e incluso en asuntos ambientales”aclaró.

En materia de violencia contra la mujer, señaló Arcega Ramírez, era común que los hombres golpearan a sus esposas. “Solo se quejaban entre ellas, pero no sabían a quién recurrir. Cuando escuchaba que desaparecía una mujer en cualquier parte de Michoacán o del país me angustiaba mucho saber eso”.

Aseguró que en la comunidad de Zirahuén ha habido golpes y maltratos contra las mujeres, pero casi no ha sabido de homicidios.

“Supimos de la muerte de una joven en Cherán, en enero de 2018 y de la desaparición de la estudiante de veterinaria Nilda Rosario de la Cruz, hace casi un año, cuyo padre era de una comunidad purépecha, pero de igual manera estamos luchando por erradicar la violencia en contra de las mujeres”, aclaró.

Flor Árciga Ramírez dijo que está favor de las marchas de las mujeres en defensa del respeto a sus derechos, “siempre y cuando sean pacíficas, porque de ningún lado se justifica la violencia y el vandalismo”.