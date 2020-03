Protestará el Sueum este lunes para exigir pago de salario

Morelia, Mich. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) realizará una manifestación el próximo lunes 9 de marzo para exigir respeto a sus derechos laborales debido a que todavía se les adeuda los salarios de diciembre y el aguinaldo de 2019, por haberse negado a firmar el acuerdo para reformar el régimen de jubilaciones y pensiones, tal y como ya lo hizo el Sindicato de Profesores (SPUM).

Realizarán una cadena humana afuera de la rectoría de 11 a 12 horas para exigir el pago, ya que, sostuvo el dirigente de este gremio de trabajadores, el salario no debe ser condicionado.

En tanto, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Raúl Cárdenas Navarro recordó que de los recursos extraordinarios (550 millones de pesos) que entregó el gobierno federal a esta casa de estudios en diciembre pasado, 275 millones de pesos fueron pagados a los profesores, y cuentan con recursos restantes para pagar a los empleados, “pero sino firman el acuerdo de reforma al sistema de jubilaciones y pensiones habrá que devolverlos a fin de mes porque se trata de recursos no ejercidos y no se pueden utilizar para otra área.”.

Cárdenas Navarro reiteró que esta reforma no afectará a ningún trabajador pensionado, jubilado o en activo que cuentan con más de 25 años de servicio, porque las leyes no son retroactivas. Sin embargo, los nuevos maestros y empleados nicolaítas tendrán que jubilarse a los 30 años de servicio y con al menos 60 años de edad; no con 25 años de labores y 50 años de edad, como hasta hoy está establecido.

El rector nicolaíta señaló que al revisar el padrón de los agremiados al SUEUM encontraron varias inconsistencias en cuanto al número de trabajadores adscritos, es decir que la dirigencia de este gremio ha recibido beneficios de personas que ya no laboran en la casa de estudios e incluso de algunas ya fallecidas.

A pesar de las diferencias, se espera que la próxima semana se reúna la dirigencia sindical encabezada por Eduardo Tena y funcionarios de la universidad nicolaíta para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral.