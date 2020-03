Universidad Nicolaíta se suma al paro nacional de mujeres

Morelia, Mich. Luego de anunciar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se sumará al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, el rector de esta casa de estudios, Raúl Cárdenas Navarro, manifestó que de 2013 a la fecha sólo seis estudiantes nicolaítas han denunciado el acoso y la violencia de género ante las autoridades universitarias.

En conferencia de prensa comentó que han habido decenas de denuncias anónimas de alumnas a través de los llamados “tendederos” colocados en las facultades de Medicina y de Derecho, en lo que profesores, trabajadores administrativos y alumnos son señalados de cometer acoso sexual.

“Hay que señalar que las denuncias anónimas no proceden, es por ello que invitamos a todas las afectadas y afectados a que presenten su denuncia ante las autoridades de la UMSNH, donde serán atendidas no sólo por el área jurídica, sino también por el secretario general y el rector en caso de no ser atendidas”, indicó.

Cárdenas Navarro anunció un programa de prevención y capacitación que permitirá revisar el protocolo de género para que sea más efectiva la sanción a quienes agredan y acosen a estudiantes. Aclaró que el profesor de la Facultad de Derecho que acosó a una alumna de la universidad nicolaíta hace algunas semanas, y que fue difundido por redes sociales, fue despedido de esta casa de estudios.

En tanto, el secretario seccional del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) de la Facultad de Derecho, Miguel Maximiliano Guzmán, pidió al director del plantel retirar los mensajes que las jóvenes colocaron en los muros de la institución este miércoles.

A través de un documento, el representante sindical señaló que los mensajes son anónimos y no firman los denunciantes, “lo cual afecta el honor y el nombre de algunos maestros.

“Al carecer de firma o nombre del autor no puede tener ningún valor o sustento legal, y por ende, puede ser usado de manera indiscriminada por alumnos que de alguna manera han reprobado o no acuden periódicamente a sus clases, lo que provoca una desavenencia con los maestros”.