Oaxaca: Alumnas del Cobao señalan a profesor por acoso sexual

Nazareno Etla, Oax. Alumnas pertenecientes al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 39 de Nazareno Etla, municipio conurbado a la capital del estado, se manifestaron este jueves en contra del profesor de Informática, Jorge C. S., quien presuntamente ha cometido acoso sexual en su contra, mismo que anteriormente fue suspendido por la misma situación.

Desde temprana hora las alumnas colocaron en el patio del colegio un “tendedero” en el que colgaron hojas y cartulinas con las diversas denuncias, también colocaron las acusaciones en la fachada de la dirección y en el salón de cómputo, donde además imprimieron la fotografía del mentor, además acusaron a la directora, Paris Morales Márquez de encubrir al profesor.

De acuerdo con las adolescentes, Jorge C. S., les hacía propuestas para tener citas fuera de la institución, tocamientos indebidos y otras proposiciones que debían realizar, ya que de negarse las reprobaría, esto señalaron fue denunciado ante las autoridades del plantel, no obstante no pasó nada, es por eso que tomaron la decisión de hacerlo público este jueves.

Morales Márquez, señaló que durante el año 2019 el mentor de Informática que enseña a primero y segundo semestre y asesora a los de sexto ya había sido acusado de acoso sexual, motivo por el cual fue suspendido durante dos meses, tras los cuales fue reinstalado en su puesto, esto por determinación del departamento Jurídico del Cobao.

Tras esto se abrió un expediente en el que se asentó que de reincidir en estas acciones o de existir alguna queja las autoridades actuarían de inmediato y habría "una sanción más severa", agregó que como directora había solicitado que el mentor fuera retirado del plantel y fuera reubicado, solicitud que no fue aceptada por el departamento Jurídico el cual añadió, toma la decisión junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Cobao (Sutcobao).

Al ser cuestionada con respecto a la actitud que mostró el mentor luego de la suspensión de dos meses señaló "a mejorado su actitud, a mejorado en algunas instancias, sobre todo en esa parte de acoso sexual, a mermado totalmente esa parte", afirmó y es que dijo que que tanto ella como el encargado del salón de cómputo le realizan una vigilancia.

Al lugar arribaron padres de familia quienes molestos y preocupados exigieron la salida del maestro, quien permanecía al interior del plantel resguardado en un aula junto con otros profesores, esto mientras las alumnas presentaban su denuncia acompañadas por sus tutores ante el área jurídica del Cobao.

Más tarde arribaron al plantel elementos de la policía estatal y municipal quienes resguardaron la salida Jorge C. S., los uniformados señalaron que el mentor sería presentado ante el Ministerio Público de la Villa de Etla, mismo que será quien determine su situación jurídica.

En tanto, el director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Rodrigo González Illescas aseveró que de respeta la manifestación realizada por las alumnas, añadió que en diversos planteles se han presentado diversas denuncias, derivado de esto han sido cesados 11 trabajadores a quienes se les han comprobado las acusaciones, en tal sentido invitó a alumnas y trabajadoras a interponer las denuncias correspondientes.