Marchan estudiantes en Puebla para exigir justicia por homicidios

Puebla, Pue/Xalapa, Ver. Al menos 50 mil personas, en su amplia mayoría jóvenes, participan en la Mega Marcha Estudiantil que desde las siete de la mañana ha avanzado, con contingentes que partieron desde diversos puntos de la capital poblana, para confluir frente a Casa Aguayo.

La cifra de marchistas fue dada a esta casa editorial por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, poco antes de las 10 de la mañana, cuando la vanguardia de la columna principal se encontraba en las inmediaciones del Paseo del Río San Francisco y la retaguardia se hallaba en la Avenida Juárez, entre la 13 y la 15 Sur.

La columna principal, integrada por educandos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y otras instituciones de educación superior particulares, inició desde el Área de la Salud de la Máxima Casa de Estudios —13 Sur entre 31 y 25 Poniente— y la Avenida Juárez y la 21 Oriente, cerca del campus central de la institución católica.

Avanzaron por el Paseo Bravo y descendieron por la Avenida Reforma-Juan de Palafox, donde centenas de transeúntes y personal de negocios y oficinas públicas los saludaron, les manifestaron su apoyo y los registraron en video o foto con sus teléfonos móviles.

Los estudiantes tomaron el Bulevar Héroes del 5 de Mayo y luego subieron en sentido contrario por la 14 Oriente, hasta llegar al recinto oficial.

En la movilización también participan académicos y autoridades universitarias, como el rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, quien fue convocado por su comunidad estudiantil, y su homólogo de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien fue invitado por los padres de Javier Tirado, uno de los cuatro jóvenes asesinados el pasado 23 de febrero en Huejotzingo, cuyo crimen motivó las protestas estudiantiles la semana pasada.

Se prevé que a las 11:00 horas se realice una reunión entre los representantes de los jóvenes, directivos de las instituciones que conforman el Consorcio Interuniversitario y el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta y su gabinete de seguridad.

Tal y como lo acordaron la semana pasada, los alumnos le entregarán al mandatario un pliego petitorio en materia de seguridad y propuestas para solucionar, de la mano de su administración los problemas en esa materia que asolan a las comunidades estudiantiles y a la sociedad en general.

En Veracruz se suman a la protesta

Por su parte, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) en Poza Rica, Veracruz se sumaron a la #MegaMarchaUniversitaria, que se realiza a nivel nacional, para protestar por los altos índices de violencia en el país, que han alcanzado a la comunidad estudiantil.

La manifestación, que fue encabezada por estudiantes de la facultad de medicina, pero a la cual se sumaron de diferentes áreas de la UV, fue en solidaridad con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), tras el crimen ocurrido en el municipio poblano de Huejotzingo.

Durante la movilización, los estudiantes portaron pancartas con las siguientes consignas: “estudiamos para salvar vidas, ¿Quién protege las nuestras?”; “Vine a estudiar no a desaparecer”; “Usar bata no me da orgullo, me da miedo”; “Alzamos al voz por los que ahora no pueden hablar”.

La marcha comenzó desde la unidad de ciencias de la salud en el bulevar Lázaro Cárdenas, avanzó sobre la avenida Benito Juárez y concluyó en la explanada del palacio municipal.