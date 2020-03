Grupo armado hiere a dos personas en Aquila, Michoacán

Morelia, Mich. Este martes en la tarde se registró una balacera en la cabecera municipal de Aquila, dos personas resultaron lesionadas, uno de ellos de gravedad, informaron comuneros de este pueblo nahua. Por razones de inseguridad hoy se suspendieron clases.

A decir de los comuneros, varios hombres armados que iban a bordo de dos camionetas entraron a la comunidad de Aquila disparando armas de alto poder. En la calle fue alcanzado por las balas José González García, quien recibió al menos dos impactos de bala en la espalda y otra persona no identificada en un pie. Los lesionados fueron trasladados a un hospital de Colima.

No se sabe exactamente quienes fueron los agresores, unos dicen que fueron seguidores del ex líder de autodefensas Cemeí Verdia Zepeda y de Agustín Villanueva, ex líder de guardias comunitarias de Aquila, y otros aseguran que eran del grupo que encabeza Rubén Baltazar, El Chopo, ex autodefensa, quien ha sido acusado desde hace seis años de participar en actividades ilícitas como extorsión, y estar relacionado con Germán Ramírez, El Toro, quien fuera segundo de a bordo de Cemeí y que ahora, afirman los habitantes de esta región, se dedica a delinquir. Ambos grupos están seriamente confrontados.

Hace apenas unos días, Cemeí Verdia presentó una denuncia ante la Fiscalía por el secuestro de dos familiares y tres amigos. Responsabilizó a El Toro y al Chopo. Finalmente los cinco fueron liberados.

El pueblo nahua de Aquila, de aproximadamente cinco mil habitantes, se ha visto afectada por la delincuencia organizada, primero por el cartel de Los Caballeros Templarios, expulsados en 2013 por grupos de autodefensa; sin embargo, versiones, afirman que quienes lucharon contra la delincuencia organizada iniciaron actividades ilícitas como El Toro y El Chopo.

Los directivos de las escuelas de educación básica de Aquila, informaron que se reanudarán las clases el próximo jueves, pero solo si hay condiciones de seguridad.