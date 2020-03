Llama rector de UAEM al diálogo para terminar paro estudiantil

Toluca, Méx. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca hizo un nuevo llamado a los integrantes de la comunidad universitaria que se encuentran en paro para que a través de “un diálogo constructivo” se puedan resolver y atender sus demandas.



En un desplegado, el rector informó que respeta las formas de expresión que han tenido los estudiantes para denunciar los casos de acoso y hostigamiento y reiteró su postura de cero tolerancia a la violencia de género.



No obstante Barrera Baca también pidió respeto a los paristas para que no confronten a los estudiantes que se han expresado por mantener las clases en los espacios universitarios.

A la fecha existen cinco facultades en paro: la de Ciencias de la Conducta, la de Ciencias Políticas, la de Artes, Humanidades y la de Arquitectura.



De su lado, los estudiantes en paro de la Facultad de Ciencias de la Conducta respondieron hoy con otro desplegado en donde se quejan de incumplimiento por parte del rector, pues él se había comprometido el lunes pasado para que el viernes 28 de febrero se diera a conocer un avance en el cumplimiento del pliego petitorio que hicieron público el viernes 21 de febrero, pero a la fecha no ha habido respuesta de las autoridades universitarias a este pliego.



Cerca de las 15:00 horas, Barrera Baca subió a sus cuentas de redes sociales un desplegado donde rechaza que su administración esté generando amenazas en contra de los paristas, o bien manipulando a otros miembros de la comunidad para que rechacen el paro.

“La rectoría y toda la administración reconocen siempre el derecho de los estudiantes a la libre manifestación de sus ideas y expresión de sus demandas. Hemos puesto a disposición de las comunidades en paro los mecanismos de denuncia formal para dar salida y solución a los problemas de acoso y violencia de género que denuncian los estudiantes organizados. Se ha estructurado y ofrecido a las comunidades en paro los mecanismos de negociación y diálogo (mesas de trabajo, foros de intercambio, instrumentos formales y legales de denuncia, estrategias de cuidado y acompañamiento para las posibles víctimas, vías de mediación y conciliación) y se evitará siempre la represión , la manipulación o el amedrentamiento”.



Barrera Baca aseguró en el desplegado que su administración “nunca atentará” contra ninguno de los miembros de la comunidad universitaria . “Ni siquiera los presionará para llegar a un acuerdo inmediato, apresurado o no plenamente consensual”.



También pidió a sus colaboradores “dejar que los estudiantes manifiesten su disenso con las condiciones de vida y convivencia que juzgan injustas o poco éticas, respaldemos sus demandas, impulsemos la transformaciones que la juventud y la sociedad buscan y hagámoslo desde el diálogo”.

“ El diálogo es la única herramienta que la administración universitaria utilizará para avanzar en la solución de nuestra problemática… el diálogo no agota el disenso… por ello nuestro llamado es al diálogo, el diálogo contra el dogmatismo, contra la cerrazón, contra la violencia, y contra la manipulación”



Reconoció que los problemas que expresan los estudiantes son “innegables” y sus demandas “legítimas”.

“Hacemos un llamado a la conciliación, a la voluntad de reconstrucción desde la paz y el reconocimiento de nuestras diferencias.. la universidad no amenaza, ni violenta ni omite el disenso, la universidad asume la inconformidad como motor y motivación de un momento que nos fortalecerá y nos llevará por la ruta democrática para la realización plena de cada una y uno de sus integrantes”.