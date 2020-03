Entrega Conagua 10 títulos de concesión de pozos en Atenco

San Salvador Atenco, Méx. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo la entrega de 10 títulos de concesión y asignación de pozos, y unidades de riego para los municipios de Atenco y Tepetlaoxtoc, que amparan seis millones de metros cúbicos de agua anuales para beneficiar a los campesinos.

Estas acciones forman parte de la demanda del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) por resarcir los daños e impactos causados por el proyecto cancelado de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el exlago de Texcoco y las mesas de trabajo que se llevan a cabo con el gobierno federal.

El FPDT reconoció que con la entrega de los títulos de concesión de los pozos y unidades de riego, que de haberse concretado la terminal aérea se los habían despojado; se ha dado un paso importante en los compromisos hechos por el gobierno federal, sin embargo aún falta mucho por reconstruir y existen tareas pendientes.

La directora general de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros señaló que la entrega de títulos de concesión obedece a ir cumpliendo las solicitudes muy añejas que existían en la dependencia.

“Pero poco a poco hemos ido encontrando una manera de hablar y de ponernos de acuerdo (en las mesas de trabajo derivadas de la cancelación del NAIM). Atender a los que habían permanecido en el olvido durante décadas, tomará tiempo seguramente, y seguramente en todo el sexenio no podremos reparar todo lo que hay porque son muchas cosas que atender, pero nosotros estamos en el mejor ánimo de hacerlo de poner todo de nuestra parte”.

“Estamos trabajando muy duro para hacer efectiva esta realidad, y ustedes saben que la parte del derecho humano al agua tiene dos componentes, una es el título que da certeza jurídica —que le toca a la parte federal—, y otra, que es el servicio que lo hacen los presidentes municipales”.

La funcionaria destacó que en el marco vigente de la ley actual del agua se pueden hacer muchas cosas, y bastó hacer un decreto para reconocer, desde la parte federal, lo que es el derecho humano al agua; como fue el decreto del 1 de julio, que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual sin costo alguno se le otorga 100 litros por habitantes al día.

María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT afirmó que durante los últimos años diferentes gobiernos habían intentando pisotear los derechos de los campesinos de en Atenco, ofreciendo dádivas o haciendo creer que el trabajo que hacen para ellos es un favor.

“Pero hoy, como hace 19 años, decimos ¡Basta!, no más despojos a nuestros territorios; no más derroche de nuestra agua; no más engaño de los gobiernos hacia los pueblos. Por el contrario, abrazamos toda iniciativa que fortalezca la vida comunitaria; no más mega proyectos de muerte”.

Sostuvo que a pesar de haberse cancelado el proyecto del NAIM la amenaza por el despojo permanece y es visible a cualquiera que observe los campos de cultivo, que hoy siguen divididos por una autopista “y basta caminar por las montañas de estos valles para recordar que antes hubo montes y hoy hay socavones, por las más de 200 minas que se explotaron para extraer materiales pétreos para el megaproyecto aeroportuario.

“Existe la incertidumbre sobre el destino del agua, tanto de los mantos freáticos como de los ríos que ahora están contaminados, un elemento vital para continuar con nuestras formas de vida en comunidad; un elemento que está amenazado por la especulación inmobiliaria, por la privatización de pozos y por el modelo actual de desarrollo que invita al ciudadano de a pie a ahorrar agua para que seguramente los dueños del dinero se la gasten y con ello el futuro de una vida digna”, apuntó.

El presidente municipal de Atenco, Hugo Reyes Núñez, informó que con la entrega de estos títulos de concesión y asignación, se pone fin a la incertidumbre jurídica que pesaba sobre ellos; toda vez que más de 400 hectáreas de terrenos tendrán acceso al agua, y alrededor de 700 pequeños productores, de la región, resultarán beneficiados para mejorar su producción de granos, maíz, frijol, jitomate, tomate, lechuga y espárragos.

Apuntó que faltan aún 10 unidades de riego del municipio por concretar su título de concesión.