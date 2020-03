En perfectas condiciones, paciente con Covid-19 en Chiapas: SS

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Secretaría de Salud del estado informó que la joven de 18 años de edad que es portadora asintomática del Covid-19 (coronavirus) en Tuxtla Gutiérrez, “se encuentra en perfectas condiciones de salud”.

En un comunicado agregó que “gracias a la colaboración de la familia, cuya identidad se reserva por normatividad, los 14 contactos se mantienen bajo vigilancia, en aislamiento voluntario en su domicilio, como parte del protocolo de mitigación”.

Señaló que todas las personas con las que la joven tuvo contacto “continúan sin presentar síntomas de la enfermedad”, pero son monitoreadas.

Recordó que el periodo de vigilancia es por 14 días, lo que significa que en este caso concluirá el próximo 9 de marzo.

El titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó el domingo pasado el primer caso de coronavirus (Covid19) en Chiapas. Se trata de una joven de 18 años de edad que estaba estudiando en Milán, Italia, con otra compañera, que también dio positivo al virus en Torreón, Coahuila.

La Secretaría de Salud reiteró que “la medida básica de prevención es la higiene personal: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con gel a base de alcohol; usar el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar; guardar distancia de al menos un metro con personas que tengan tos, fiebre o estornuden”.

Asimismo, “evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos infectadas; no saludar de beso y mano; usar cubrebocas o mascarillas en caso de tos o gripe; evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; y en caso de tos o fiebre, acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse”