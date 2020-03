Buscan a maestra desaparecida en Guanajuato

Guanajuato. María Guadalupe Barajas Piña, maestra en la comunidad de Valencianita en Salvatierra, tiene tres días desaparecida. Sus padres, esposo e hijos la buscan.

Su mamá comentó que fue el 29 de febrero el último día que la vieron. La profesora de primaria salió alrededor de las 8:30 de la mañana de la colonia 15 de Mayo en Salvatierra.

“Tomó una combi al Centro porque queda un poco retirado. Me había comentado que iba a traer para almorzar pan y unos bisteces. Antes yo había salido a misa con su papá y más tarde salió su esposo con su niña al ensayo de escaramuzas”, comentó.

La progenitora de la docente indicó que después de las 10 horas le marcó para preguntarle en dónde estaba, y le respondió que estaba en la calle Pípila.

“Ella me dijo que también va y que no tarda, que si pasa por las tortas que había encargado antes, pues le había llamado a su papá y le había dicho que pasaríamos por unas tortas que había encargado en Capuchinos (conocido negocio de la localidad), le contesté que yo las llevaba. Y ella me dijo que entonces no tardaba”.

Dijo que su última conexión en WhatsApp fue a las 10:25 de la mañana y su esposo, le llamó más o menos a esa hora constantemente. De Ahí en adelante ya no hubo más información de Guadalupe.