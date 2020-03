Llama la UNIDEM a tomar medidas de prevención por Covid-19

Ecatepec, Méx. La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó a las empresas que la conforman a tomar medidas preventivas en sus centros de trabajo para evitar riesgos de contagio, luego de la confirmación de cuatro casos de coronavirus (Covid-19) en el país.

El director general de la UNIDEM, Francisco Cuevas Dobarganes precisó que aunque en estos momentos no hay emergencia nacional por brotes del padecimiento respiratorio, es necesario tomar acciones entre los trabajadores.

“No se trata de crear miedo con las empresas y los trabajadores, pues no estamos en un nivel de emergencia, porque en México aún no se dan casos de contagio internos, pero seguramente habrá más infectados que no presentan síntomas y es conveniente empezar a modificar hábitos de limpieza y convivencia”, dijo.

Explicó que la Unión comenzará una campaña de difusión entre sus asociados para que los trabajadores, directivos, proveedores, clientes y visitantes, empiecen a modificar sus hábitos y por ejemplo, desde ahora se laven más las manos frecuente y correctamente y ya no se saluden de mano o de beso entre sí.

Agregó que estas medidas también permitirán prevenir cualquier tipo de padecimiento respiratorio, pues aún se mantiene la temporada de influenza estacional que provoca un alto ausentismo laboral.

Cuevas Dobarganes exhortó a los directivos para que los horarios de comida y de uso de sanitarios los realicen de manera escalonada para evitar grandes concentraciones de personas en un mismo sitio.

Refirió que las empresas seguirán laborando de forma normal, pues aún es poco probable que lleguen casos del coronavirus a las zonas industriales del estado de México en el corto plazo.

“Consideramos que todos, empresas, organizaciones empresariales, sociales y religiosas y toda la sociedad en general, debemos de apoyar y difundir todas las medidas que establezca el gobierno; en la medida que esto suceda, lograremos que los contagios se den de manera escalonada y no haya necesidad de que la Secretaria de Salud decrete la Fase 3, y con ello no se suspendan las actividades escolares, productivas y de gobierno, ya que en su defecto, tendría efectos devastadores en la actividad económica y repercusiones sociales incalculables", advirtió.

El director de UNIDEM destacó que la agrupación recomendó aplicar 10 medidas para reducir riesgos de infección del Covid 19, como evitar saludar de beso y mano, evitar tocar ojos, nariz y boca; lavar manos con mayor frecuencia con agua y jabón, desinfectar las manos con gel antibacterial con concentración de mayor al 70 por ciento de alcohol.

Además, sugiere lavar manos antes de comer y después de utilizar el sanitario y hacerlo de manera más prolongada, cubrir con pañuelos desechables o el antebrazo nariz y boca al toser y estornudar.

También pide evitar contacto cercano con personas con gripe o síntomas de resfrío, usar protección al tener cercanía con animales de granja o salvajes.

Asimismo, la UNIDEM recomendó a las organizaciones religiosas a empezar a modificar sus hábitos de culto de manera temporal, para minimizar concentraciones masivas de personas, evitar dar la mano, la comunión o el uso del confesionario. Y en el caso de las escuelas, separar lo más posible los lugares entre los alumnos, escalonar los horarios de recreo y alimentación, así como hacer revisiones de temperatura a los estudiantes una vez que la Secretaría de Salud decrete la Fase 2.