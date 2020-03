Policías de Guanajuato agreden a familiares de desaparecidos

Irapuato, Gto. Tres agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) amenazaron y agredieron a integrantes del colectivo Sembrando Comunidad cuando fueron al Servicio Médico Forense (Semefo) en León, a pedir informes sobre sus familiares desaparecidos.

Las afectadas pondrán una querella en el Ministerio Público (MP) y una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG), adelantó la integrante de “Sembrando Comunidad”, Norma Barrón Núñez.

A los Semefos de la FGE han llegado varios cuerpos, en Celaya fueron identificados dos personas que estaban desaparecidas, por eso este sábado, cinco integrantes del colectivo fueron a pedir informes al Servicio Médico Forense en León, señaló.

“Nos sacaron del Semefo dos ministeriales, me pidieron que borrara videos, les dije que no tenía videos, dijeron que me iban a detener, pregunté ¿por qué me van a detener?”, relató Norma Barrón, quien precisó que la primera agresión vino de una mujer de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Agregó que los agentes, que se identificaron como Manuel Figueroa y Manuel Martínez, comenzaron a jalonearla e intentaron meterla a un cuarto, en el interior del Semefo, también pretendían quitarle el teléfono móvil.

“Llegaron las otras integrantes del colectivo, trataron de meternos a un cuarto, que nos iban a dejar detenidas 24 horas. Nos subimos a mi vehículo, nos empezaron a grabar, nos tomaron las placas y nos dijeron: tengo el número de placas, tengo su foto, no van a llegar a su destino”, narró la activista.

La integrante de Sembrando Comunidad comentó que salieron con miedo porque iban siguiéndolas en una patrulla, que lograron perder en su retorno a la ciudad de Irapuato.

“Nosotras no somos criminales, somos víctimas, estamos buscando a nuestros familiares, vemos que la Fiscalía no está haciendo su trabajo, nosotros con nuestros medios estamos pidiendo información y nos tratan como delincuentes, reprochó.

Lamentó que el personal de la Fiscalía no tenga sensibilidad y no trate con dignidad a los familiares de personas desaparecidas.

“Cada día es angustiante, no vivimos. Vamos a interponer una querella por amenazas, si nos tomaron las placas y fotografías, tenemos miedo, ya anteriormente otros integrantes sufrieron amenazas”, refirió.

Norma Barrón recordó que, desde el 1 de junio de 2019, están desaparecidos su esposo e hijo, Kevin y Juan Rodríguez.

“Queremos que se nos garantice nuestra seguridad, solo queremos que la autoridad nos devuelva a nuestros desaparecidos”, externó en una improvisada rueda de prensa, en el jardín principal de la ciudad de Irapuato.

Hace 10 días, 17 organizaciones nacionales e internacionales denunciaron que dos activistas de Irapuato, integrantes de colectivos que buscan personas desaparecidas, fueron amenazados.

“La noche del martes 18 de febrero, al regresar de una reunión en la ciudad de León rumbo a Irapuato, el defensor José Gutiérrez y la defensora Janet Miranda de la organización Sembrando Comunidad recibieron amenazas contra su vida y la de sus familias”, denunciaron a través de un comunicado.

Los activistas recibieron una llamada telefónica donde les dijeron: “Ustedes son los que buscan personas, les tengo información, si salen a buscar personas desaparecidas se los carga la chingada a ustedes y a su familia”.

Al llegar a Irapuato, durante 20 minutos fueron seguidos por un vehículo, cuando lograron perderlo fueron al Ministerio Público y pusieron la denuncia penal 1886/2020.