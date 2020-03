Policías intentan ingresar a instalaciones de “El Diario de Juárez”

Chihuahua. Policías estatales, municipales y agentes de la Guardia Nacional realizaron un operativo a negocios y bodegas en busca de armas y droga en Ciudad Juárez, e intentaron ingresar sin orden de cateo a las instalaciones del periódico El Diario, este sábado.

Aproximadamente 60 policías y soldados quisieron realizar una revisión dentro de una bodega contigua al edificio del medio de comunicación, pero empleados no les permitieron ingresar porque no mostraron orden de cateo.

El Diario denunció los hechos en una nota que publicó la tarde del sábado.

Eran dos camionetas de militares, una de la Comisión Estatal de Seguridad, así como una más de la Policía Municipal las que arribaron al periódico solicitando el ingreso, y dijeron a los guardias de seguridad de El Diario que estaban haciendo revisiones a paqueterías, señalaron los empleados.

Denunciaron que por negarse a permitir el ingreso fueron hostigados y videograbados por los agentes policíacos.

El fiscal estatal, César Peniche Espejel, informó que las corporaciones policiacas realizaron un operativo de revisión a negocios y bodegas en Ciudad Juárez para disuadir delitos.

“En el caso particular de El Diario, según lo que me informan, fue que hay una bodega que está a espaldas de las oficinas y que ellos (los policías) pasaron, preguntaron si se podía hacer una revisión, les dijeron que no y los soldados y policías se retiraron”, expuso.

“Estas personas no tenían, por lo que me entere, el conocimiento de que era una instalación de El Diario. Fue una visita de rutina, preguntaron, les dijeron que no y se retiraron”, se excusó.