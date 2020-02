En Guanajuato, triplican cobro de piso a comercio ambulante

Guanajuato, Gto. El alcalde panista de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, aumentó hasta un 241% el cobro de piso para el comercio ambulante, denunciaron los afectados en una manifestación durante la sesión del Ayuntamiento capitalino.

Los comerciantes se manifestaron en el cabildo porque se votaría un dictamen de la Comisión de Servicios Públicos y Mercados para mantener las tarifas del año pasado, solo con un aumento del 3.4 por ciento. La propuesta no fue aprobada.

La presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, la regidora Cecilia Pöhls Covarrubias, recriminó al alcalde que emitiera otro dictamen, a través de la Comisión de Hacienda, para dotar al tesorero de facultades para negociar con los comerciantes.

“Se trata de atender a los comerciantes y cobrarles lo justo. No se trata de pelear, se trata de resolver”, externó la edil.

Por su parte, Alejandro Navarro dijo que no entraría a detalles sobre el posicionamiento de la regidora Cecilia porque “tengo otra visión de este tema, ojalá a la brevedad tengamos el reglamento de mercados”.

Minimizó la manifestación de los comerciantes al argumentar que no tienen al 100 por ciento sus permisos y dijo que “no vamos a pasarnos sobre la ley”.

El presidente municipal impulsó el aumento de 17 pesos a 58 pesos por metro cuadrado de uso de la vía pública y de 200 a 500 pesos, el uso de espacios en mercados públicos, denunció la vocera de la Asociación Civil del Mercado de Embajadoras, Eréndira Núñez Millán.

Los aumentos entraron en vigor el 14 de enero, afectado a la economía de los comerciantes, “las señoras de las gorditas venden los 365 días del año, pagaban tres mil 143 por seis metros cuadrados y ahora les cobran 11 mil pesos”, comentó.

Durante la protesta, los comerciantes exigieron al Congreso que revoque el mandato del panista Navarro Saldaña, quien ha amenazado a Eréndira Núñez para que “deje de golpearlo”.

El año pasado, antes de ingresar a una reunión, el presidente municipal “me dijo: ya vi que me sigues atacando en redes, bájale, porque ya le dije a gobierno del estado que me estas golpeado, pórtate bien conmigo, si no quieres que me porte mal contigo”, recordó Núñez Millán.

“Me amenazó que me iban a correr del gobierno”, dijo la comerciante, quien también trabaja en el área de comunicación social del Instituto Estatal de Cultura.

Además, Alejandro Navarro es un alcalde autoritario, que utiliza a la policía para amedrentar a los comerciantes, recriminó la manifestante.