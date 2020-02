Pese a alerta de género, se dispara feminicidio en Morelos

Cuernavaca, Mor. El aumento de feminicidios en Morelos ha sido alarmante, en enero de 2019 no se registró ningún asesinato de ese tipo, pero en enero de 2020 se contabilizaron cuatro, de acuerdo a cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con esos datos oficiales, el aumento de ese delito en el estado de Morelos es de un 400 por ciento, y esto ocurre a pesar de que en la entidad el gobierno federal emitió, desde 2015, la alerta de género en ocho municipios.

Información oficial indica que de octubre de 2018 a enero del 2020 —tiempo durante el cual ha gobernado Cuauhtémoc Blanco Bravo—, han sido asesinadas 53 mujeres; dato que, según organizaciones no gubernamentales morelenses, no coincide con sus números, pues sólo en 2019, ellas reportan 100 feminicidios.

En febrero del 2020, mes que aún no ha contabilizado el SESNSP, asesinaron a tres mujeres. Una, el 19 de febrero en la Comunidad San Gabriel las Palmas, Amacuzac. Ésta víctima respondía al nombre de Mayra Lizbeth, de 25 años de edad, cuyo cuerpo fue arrojado en unos cultivos.

La noche del sábado 22 de febrero asesinaron a Mayra Paola, de 23 años de edad, en el municipio de Tlaquiltenango.

Aunado a eso, los trabajadores del Servicio Médico Forense levantaron los restos de una mujer —de entre 25 y 30 años de edad— que fue asesinada, y envuelta en bolsas de plástico negro, en las inmediaciones de la carretera La Pera-Cuautla a la altura del municipio de Tepoztlán.

Juliana García Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) —organización que impulsó la emisión de la alerta de violencia de género en agosto del 2015—, afirmó que tales homicidios siguen ocurriendo en Morelos porque no se está implementando esa alerta por parte del gobierno estatal, y ni por los ocho municipios en donde fue emitida, como, Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Xochitepec, Temixco y Yautepec.

“Siguen sin implementarla, puntualmente; respecto de lo que implica la alerta de violencia de género hay un desconocimiento; hay una actitud negligente de parte de las diversas instancias de gobierno en el estado de Morelos de no aplicar lo que les mandata la Alerta. Entonces, hacen una simulación, al decir estamos haciendo acciones de prevención; pero el mandato es de acciones de prevención, pero acciones inmediatas para disminuir la violencia feminicida. Eso todavía no está sucediendo en la entidad”, aseguró la activista social.

Por esta razón, agregó la activista, los asesinos de mujeres actúan con toda impunidad, y no tienen ningún temor de atentar contra los derechos y la vida, porque “hay toda esa complicidad, por la falta de atención a aplicar la ley como corresponde, los Congresos tanto local como nacional lo que tendrían es revisar porqué los funcionarios, específicamente, los fiscales en todo el país no están aplicando la ley que les mandata tener puntualmente el protocolo para sancionar y para que sus carpetas queden desde un principio como feminicidio y mandar a los jueces una carpeta bien fundamenta y sancionar por feminicidio, y no por delito común”.

Ante esta emergencia nacional de feminicidios, tanto en Morelos, como en el país, la integrante de la CIDH lamentó que los dos titulares del ejecutivo tanto estatal, como federal, tengan, “una concepción muy limitada en lo que significa aplicar la ley en materia de derechos humanos para las mujeres”.