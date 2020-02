BC: Jaime Bonilla declara non grata a empresa de paquetería

Tijuana, BC. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, calificó a la empresa de envíos y paquetería FedEx, como non grata en Baja California, ya que ha seguido encontrando drogas en sus envíos, señaló esta mañana el mandatario estatal.

“Ya no hallo como calificarlos, son unos irresponsables, me reportaron que encontraron un paquete con poco más de tres kilos de mariguana, es imposible que un paquete con ese tipo de peso cuando lo estén documentando no sepan”, expresó en su acostumbrado informe video grabado.

El gobernador comentó que la empresa se ha dedicado “flagrantemente al narcomenudeo”, y dijo que por cotizar a nivel internacional, debería ser más responsable en sus actitudes.

“Yo aquí como gobernador del estado, los desconozco como una empresa constructiva, no es una empresa que quiere el mejor beneficio de los bajacalifornianos, no les importa el beneficio de los bajacalifornianos, ni su salud”, indicó.

Bonilla Valdez, señaló que la empresa sabe perfectamente que está contribuyendo en gran escala al narcomenudeo, y lo siguen haciendo, además de que también saben cómo poder detener esos cargamentos, pero solo les interesa sus utilidades.

En el mensaje de este jueves, el gobernador aparece acompañado del delegado federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, y el secretario técnico de las mesas de seguridad, Isaías Bertín Sandoval, luego de haber realizado una reunión en que abordaron temas de incidencia delictiva.

Por su parte Isaías Bertín informó que la empresa de paquetería DHL, se ajustó a las políticas salidas de la mesa de seguridad, y ya no están recibiendo pagos en efectivo, los cuales, dijo, facilitan el envío de drogas.