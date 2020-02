Detiene FGE de Chiapas a ex director de Registro Civil

San Cristóbal de Las Casas. Policías estatales detuvieron a Héctor Javier “N”, ex director del Registro Civil del Estado, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, asociación delictuosa y de los que resulte responsable, cometidos en agravio de la administración pública del estado y la sociedad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado de prensa, agregó “el peritaje contable arrojó que existe un detrimento patrimonial en agravio del Estado por la cantidad de tres millones 663 mil pesos, por lo que derivado de los hechos esta Fiscalía solicitó al Juez de Control orden de aprehensión en contra” del ex funcionario.

Una vez detenido por agentes de la Policía Especializada, Héctor Javier fue puesto “a disposición del órgano jurisdiccional para determinarle su situación jurídica en los términos de ley”, explicó.

“De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGE inició las diligencias luego de la denuncia presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno por los delitos mencionados, registrados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez”, explicó.

La detención se realizó “en el marco del combate frontal a los actos de corrupción, después de haber llevado a cabo diligencias de investigación coordinadas con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, la Secretaría General de Gobierno y la FGE”, dijo en el comunicado.

“El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, la secretaria de la Honestidad, Liliana Angell González, y el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, ratifican el compromiso del gobierno que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con la sociedad de no permitir actos de corrupción y de impunidad, conductas que tanto daño han causado a las y los chiapanecos”.

Expresó que “las diligencias de investigación continúan ante la posibilidad de que haya más personas del gabinete estatal con responsabilidades en éstas y otras conductas ilícitas relacionadas con su gestión pública”.

La captura del ex servidor público se suma a la del ex subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno (SGG), en la actual administración, Giovanny Alexander Campos Amaya, detenido a mediados de este mes junto con otros cinco ex funcionarios estatales, acusados de los delitos de tráfico de influencias y ejercicio indebido de facultades.