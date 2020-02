Cuauhtémoc Blanco les "dará permiso" a mujeres para 9 de marzo

Cuernavaca, Mor. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo les “dará permiso” a las mujeres que trabajan en el gobierno del estado para que se sumen el próximo 9 de marzo al paro nacional #UnDíaSinNosotras.

“Están en todo su derecho, yo ya les he comentado, si ellas lo quieren hacer con mucho gusto les daremos permiso, ustedes saben que soy buena persona, muy sensible y si hay algo que quieren hacer, adelante”, afirmó Blanco Bravo.

Por tanto, el próximo 9 de marzo, día en que se realizará dicho paro nacional, las mujeres trabajadoras del gobierno del estado podrán faltar a sus labores sin que aplique para ellas una sanción o represalia en su contra.

El gobernador fue entrevistado después de la ceremonia del 199 aniversario de la Bandera Nacional. Al ser cuestionado sobre los feminicidios en Morelos durante su administración, el mandatario estatal consideró que asesinar a una mujer es una cobardía.

“Hay que respetar a las mujeres, a mí se me hace de cobardía que asesinen a una mujer un hombre, se me hace una cobardía porque al final de cuentas un hombre tiene más fuerza que una mujer y no se me hace”, concluyó.

Apenas este domingo dos mujeres fueron asesinadas en el estado, una en Tlaquiltenango y otra fue hallada sin vida sobre una carretera en el municipio de Tepoztlán.