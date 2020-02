Choferes ofrecen apoyo contra acoso en el transporte en Tepic

Tepic, Nay. Ante la vulnerabilidad de las mujeres frente a agresores y acosadores sexuales en el transporte público, los choferes de camiones, combis y taxis de esta ciudad, cierran filas en su apoyo. Por ello, desde el fin de semana pasado han difundido, por iniciativa propia, mensajes de solidaridad, e incluso se ofrecen para defenderlas, si así lo requieren y solicitan; ya sea en la calle o dentro de las unidades que ellos mismos conducen.

Al respecto Daniela Torres quien, en entrevista, señala que como muchas mujeres, para llegar a su trabajo todos los días ha tenido que enfrentar, en diversas ocasiones, todo tipo de acoso y agresiones.

“El acoso dentro de las unidades de transporte público es una de las acciones más comunes con las cuales las mujeres luchamos día a día; desde el 'repegón', hasta el toquetearnos, con la excusa de que el pasillo está lleno y tienen que pasar de un lado a otro”, menciona.

Abunda que ya ha tenido que enseñar a su hija a no quedarse callada si es víctima de un ataque similar.

Mensajes solidarios

Los mensajes difundidos apuntan que “Si miras éste camión en la ciudad de Tepic, Nayarit y te sientes acosada por alguien o alguna persona te molesta. Soy el chofer de ésta unidad, mi nombre es Edgar, estoy para servirte y te puedo ayudar con toda confianza, no permitas que nadie te maltrate o golpee, si eres menor de edad y alguien te sigue desde tu escuela o te manosea arriba de mi unidad de trabajo no dudes en decirme, yo me pego el tiro, no te preocupes.

"La vida me ha enseñado que las mujeres no se les trata mal, mi nombre Edgar Antonio Mariscal Cobián mejor conocido como el Tatuado en los camiones”.

El autor colocó el escrito e lustró con una foto de su camión de la ruta Progreso 4 con número económico 0231.

Otro más, pegó cartulinas en verde fluorescente al frente de su unidad Ruta 15-1 con número 364, y escribió: “Si te sientes intimidada o acosada, acércate al chofer de esta unidad y te brindaremos apoyo, #noestássola”.

Gustavo Sánchez conocido como “Cañito”, que conduce una combi de la ruta Insurgentes, con número económico 4, mostró también su solidaridad al escribir: “Que nadie te maltrate o golpeé, si eres menor de edad y alguien te sigue desde tu escuela o te manosea arriba de mi unidad, no dudes en decírmelo”.

De igual manera Marylu Nery, mujer de oficio taxista, se sumó al movimiento al ofrecer su apoyo a toda aquella niña o mujer que se sienta en riesgo de ser violentada: “Te puedo ayudar, con toda confianza” “NIUNAMENOS. “Orgullosamente mujer taxista CTM”.

En su cuenta de Twitter @ONUMujeres —la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres— advierte que "La violencia contra las mujeres en los espacios públicos no sólo es de índole sexual, la discriminación y la falta de inclusión también lo son".