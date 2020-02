Supervisa la SEP obras de infraestructura en Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam. El Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Garza González, visitó este puerto fronterizo del noreste de México, en gira de trabajo, para supervisar algunas obras de infraestructura instruidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este municipio, como las remodelaciones y/o rehabilitaciones que se realizan a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en 9 planteles escolares; además entregó 6 aulas móviles.

El funcionario federal se reunió con centenares de maestros y padres de familia para refrendar el compromiso de gestionar recursos para equipar los laboratorios de los CBTis 234 y 137; la remodelación de la cafetería del Tecnológico de este municipio y entregar un autobús para este plantel.

Acompañado por el diputado Salvador Rosas, Garza González entregó dos aulas móviles para una nueva primaria en la colonia Los Artistas; y cuatro más para un jardín de niños que se edificará en la colonia Blanca Navidad.

También supervisó algunas de las obras que el gobierno federal realiza en este municipio, como las remodelaciones y/o rehabilitaciones que se realizan a través de SEDATU en 9 planteles escolares.

“El rostro de la necesidad no tiene partido, México nos necesita a todos trabajando en el mismo sentido, con el mismo objetivo. Cuando me visitó el diputado Salvador Rosas en Ciudad de México, me comentaba sobre la situación que estaban pasando, que los niños de esta y otras colonias estudiaban aquí en una caja de tráiler y después en una casa que se habilitó, pues nos pusimos a trabajar y hoy, en una suma de esfuerzos, ya van a tener aulas dignas para estudiar”, señaló Héctor Garza a los vecinos.

El funcionario federal reconoció la labor de gestión del legislador neolaredense y de la ex diputada local Rosa María Alvarado, así como la solidaridad de ciudadanos como Lucía Chávez, quien donó el terreno donde se trabaja para, en corto plazo, edificar una escuela primaria; asimismo pidió el apoyo de los padres de familia en el proceso de formación de los niños “la escuela educa, pero la familia forma”.

En su recorrido, se reunió con padres de familia, alumnos y maestros, con quienes revisó el desarrollo de los programas y esquemas federales, además de las necesidades propias que arrastra el sector e hizo compromisos puntuales con ellos en encuentros en el Tecnológico de Nuevo Laredo y el CBTis 234.

En entrevista, Garza González señaló que tiene la instrucción del presidente López Obrador y del secretario Esteban Moctezuma para ir en apoyo del sector educativo de todas las comunidades en México y cuando le toca visitar esta entidad, lo hace con mucho gusto por ser tamaulipeco; “se es más feliz cuando se da”, dijo.