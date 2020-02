Arquidiócesis de Monterrey apoya el paro de mujeres

Monterrey. La Arquidiócesis de Monterrey apoyará el paro de labores que grupos feministas convocan para el próximo 9 de marzo, dijo el arzobispo Rogelio Cabrera.

El párroco comentó que mientras los hombres de las diferentes iglesias continuarán sus labores, ése día las mujeres podrán faltar a sus labores sin ningún tipo de represalia.

“Creo que este clamor e indignación de las mujeres, nos obliga a tenerlo en cuenta, no solamente oírlo y decir ‘ah, pues qué bien, vamos a apoyar’, no, tienen que desprenderse muchas acciones en las familias, en los lugares de trabajo y en las escuelas, esto ya no puede continuar así, ni en México ni tampoco en algún lugar del mundo”, mencionó.

“Tenemos que apoyar esta toma de conciencia. Nosotros vamos a hacer toda una agenda en la que aseguremos que los lugares de trabajo sean seguros y espirituales anímicamente y físicamente para las mujeres y lo mismo vamos a hacerlo llegar a todas nuestras parroquias”.

El Arzobispo también explicó que el paro debería servir para que los hombres se cuestionen y reflexionen sobre la violencia que pueden llegar a ejercer.

“Si somos sensibles a lo que está pasando y vamos más allá de la fecha, pueden desarrollarse muchas cosas buenas a favor de las niñas y de todas las mujeres, las escuelas, las instituciones de trabajo, las iglesias, en todas partes, es necesario reinvindicarle el lugar que tiene cada mujer y que sea castigado todo abuso de autoridad y cualquier otra cosa que sea contraria a su grandeza y a su dignidad”, explicó.

Los feminicidas y quien abusa de mujeres tienen que ser castigados para evitar que crean que “no pasa nada”, comentó Cabrera.

“La autoridad debe siempre impartir justicia porque si hay estos asesinatos que no tienen solución, los criminales se van dando sus libertades diciendo “no pasa nada, nadie puede llegar a reconocer dónde está la verdad del asesinato””, añadió.