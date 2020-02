Muestran mensaje en el que Breach asegura que Corral sabía de amenazas

Ciudad Juárez, Chih. Para demostrar que Javier Corral Jurado sabía de las amenazas contra la periodista Miroslava Breach, una testigo protegida mostró una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp en la que la reportera asegura que el entonces candidato a la gubernatura le dijo que “tomaría cartas en el asunto” en cuanto a las amenazas que recibió de parte del grupo criminal Los Salazar. En el mismo expediente del juicio, existen testimonios al respecto.

En la imagen de la conversación la testigo protegida pregunta a Breach Velducea cómo se encuentra."Bien me llamó (Javier) Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema del que hablamos. Dijo que no me preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas", responde la periodista."Qué bueno. Que calmen el tema en lo político", escribe la testigo protegido a Miroslava.

Sobre lo dicho por el mandatario panista en el sentido de que las hermanas de Miroslava Breach mienten, con todas las letras, ya que declararon ante un juez que él sabía de las amenazas que recibió la reportera por parte del crimen organizado de Chínipas, su pueblo natal, y no la protegió, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) declaró: “Corral no tiene por qué hacer ese tipo de expresiones en estos momentos, ellas, las hermanas, son víctimas, y tienen derecho a hablar”.

Este jueves, en el Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo el cuarto día del juicio oral contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, imputado como coautor material del homicidio de la comunicadora.