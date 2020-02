Forzada por ley, síndico se reúne con wixárikas por recursos en Jalisco

Guadalajara, Jal. Forzados por ley a acudir luego de no presentarse en un citatorio anterior, funcionarios del ayuntamiento de Mezquitic se reunieron el 17 de febrero pasado con autoridades tradicionales de la comunidad wixárika de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) en vías de negociar un acuerdo sobre los recursos que habrán de transferirse a los comuneros para que ellos los ejerzan de forma directa y autónoma, tal como señalan las sentencias emitidas por los tribunales electorales federal (SG-JDC-35/2019) y estatal (JDC-005-2019).

Encabezados por la síndico de Mezquitic, Petra Susana Robles, los funcionarios municipales que se habían negado a acudir a la cita que se les hizo el año pasado —lo que obligó a los comuneros a interponer una nueva demanda por incumplimiento de sentencia—, lograron aplazar aún más el cumplimiento y no firmaron un acuerdo para el reparto de recursos.

Óscar Ukeme Bautista, vocero y asesor de la comunidad de Waut+a en este reclamo legal inédito en Jalisco, dijo que de cualquier manera se logró avanzar al quedar definido el índice poblacional como la medida para el reparto de los recursos, a pesar de la evidente intención de los funcionarios municipales de alargar más el cumplimiento de las sentencias.

Durante la reunión el Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco entregó un documento que establece que hay poco más de seis mil wixaritari de la comunidad de Waut+a en Mezquitic, municipio que a su vez tiene una población total de casi 18 mil 500 habitantes.

Con base en esos datos, los wixaritari representan 32.63 por ciento de la población de Mezquitic, por lo cual ese debería ser el porcentaje del presupuesto directo a ejercer por los comuneros; es decir, alrededor de 50 millones de pesos, de los poco más de 167 millones que tiene de presupuesto el ayuntamiento este año.

Los funcionarios de Mezquitic alegaron en la reunión que ese censo incluía a favor de los wixaritari los núcleos ejidales Los Amoles y Popotita, donde vive población mestiza, por lo que en aras de llegar a un entendimiento la comisión de Waut+a aceptó disminuir a 28.3 por ciento (más de cuatro puntos porcentuales) la media poblacional de su comunidad y por tanto los recursos a recibir, pero tal propuesta fue desechada por los funcionarios municipales que insistieron en realizar un nuevo acuerdo que contemple datos más precisos.

“Ya estamos aquí, les dijimos pero no quisieron, dijeron que hay que basarse en la ley, en algo fundamentado, con documentos oficiales. En fin, puras excusas para ya no negociar”, dijo Ukeme, quien además a petición de la síndico Robles, y para no entorpecer la mesa de negociación, accedió a no estar presente a pesar de que es el responsable estratégico del proyecto de presupuesto directo para Waut+a.

“No queremos a Ukeme, dijo la síndico con el pretexto de que mi INE es de Bolaños y no de Mezquitic. Yo para no conflictuar más y en espera de que eso sirviera para llegar a un acuerdo, pedí a las autoridades tradicionales que aceptaran esa demanda”, explicó el líder indígena.

Ukeme adelantó que en tanto se resuelve en los meses siguientes, ahora sí de forma definitiva, la entrega de recursos de parte de Mezquitic y se avanza con el mismo proceso legal en el ayuntamiento de Bolaños (donde también se asienta parte de la comunidad indígena y está incluido en las sentencias), se trabaja en la integración de lo que será el consejo administrativo de wixaritari que será encargado del buen uso de los recursos que recibirán.

La reunión, realizada en Mezquitic, fue en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el incumplimiento de sentencia en lo referente al derecho de esa comunidad wixárika de ejercer directamente recursos públicos.

La mesa de negociación estuvo coordinada por el órgano colegiado de orientación e intermediación conformado por Guillermo Amado Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y los consejeros Brenda Judith Serafín Morfín, Beatriz Rangel Juárez, Moisés Pérez Vega y Miguel Godínez Terríquez.

Asistieron por parte del Ayuntamiento de Mezquitic la síndico Petra Susana Robles Ibarra; Emigdio Bañuelos Martínez, subtesorero, y el abogado Salvador Enrique Reyes Gutiérrez. Por la comunidad de Waut+a asistió Pascual Aguirre Márquez, gobernador tradicional, acompañado por Octaviano Díaz Chemá, Ubaldo Rentería Regino y Carlos Chino López.

Asistieron también Roberto López López de la Comisión Estatal Indígena; Joaquín Guillermo Solís Viniegra de la Secretaría de la Hacienda Pública y César Alonso González Orozco de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.