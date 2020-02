Mujer asesinada en Guerrero había denunciado en redes acoso policial

Acapulco, Gro. La joven Jaqueline Ramírez Ramos, quien fue localizada asesinada el martes por la mañana de un impacto de bala en la cabeza, en la comunidad de Los Cimientos, municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande, había denunciado a través de redes sociales el acoso de policías municipales, horas antes de ser encontrada sin vida.

A través de su perfil de Facebook, con el nombre de perfil Yaki Ramírez, la joven de 17 años escribió en su cuenta un mensaje, acompañado de una publicación, la cual compartió de otra cuenta, que señala a las patrullas 07 y 08 de policías encapuchados que exigen a ciudadanos la revisión de sus teléfonos celulares. Posteriormente la víctima agregó en la sección de comentarios, la acusación de acoso de la que fue objeto por elementos policíacos:

La joven escribió a las 00:45 horas del martes:

“Se está perdiendo Coyuca, con estos hijos de su puta madre… verga andan en pueblos ajenos pinches corruptos pero no le ve ratin solamente ve lo que le conviene el dinero los millones eso es lo que le importa al pendejos verga en vez de que estén para ayudar a la jente andan asiendo pura corrupción pero va a llegar alguien que les rompa su madre a todos perros incorruptos de la verga…” (sic)

En la sección de comentarios la joven Jaqueline escribió: “verga la machorra me reviso una vez solo me cargan coraje porque no le pase mi numero y no hacerle caso a esos pendejos”.

Agregó que: “Aparte me quería pegar solo que no lo iso por que le dije que era menos de edad y los iva a demandar con derechos humanos”. (sic)

La joven también escribió que “la otra vez me tomaron una foto y luego mi cel me lo querian revisar ya se estan pasando de verga eso es algo privado verga”. (sic)

Horas después, la joven fue hallada sin vida en la localidad de los Cimientos, a unos minutos de la cabecera municipal.

En días pasados, la víctima también había denunciado el acoso de elementos policíacos en el grupo de Facebook Puro Coyuquense.

A través de redes sociales, el presidente de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz, condenó el crimen, y escribió que “he instruido al DIF municipal brinde todo el apoyo necesario a la familia y desde el momento de los hechos, las autoridades competentes están llevando a cabos las investigaciones al respecto”.