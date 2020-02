Asesinan a locutora de radio en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. Una locutora de radio fue asesinada la tarde del martes con impactos de arma de fuego, afuera de su casa ubicada en la colonia El Barreal, así lo confirmaron familiares que la identificaron en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Al respecto, denunciaron el crimen a través de redes sociales, lo condenaron y exigieron justicia por este caso e informaron que “Bárbara Greco trabajaba en la estación de radio La Poderosa”.

Recientemente, Bárbara escribió en sus últimos mensajes que “Las Niñas y Niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”. Se sumó al repudio social del crimen de la menor Fátima, en la Ciudad de México.

La Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por Razones de Género (FEM) de la Mujer está a la espera de que les entreguen documentos oficiales de la víctima para entregar el cuerpo a su mamá, con quien vivía.

Sus amigos y compañeros informaron que su verdadero nombre era Teresa Aracely Alcocer, y que públicamente, en los programas de la radio, se identificaba a sí misma como Bárbara Greco.

La joven de 37 años de edad fue ultimada por sujetos armados que la atacaron en el cruce de las calles Honduras y 20 de noviembre, en donde las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no hay datos sobre los posibles motivos del ataque, ni del o los responsables.