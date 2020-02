Tras dos horas, ‘chatarreros’ retiran bloqueos en autopistas

Estado de México. Después de casi dos horas, integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer) retiraron los bloqueos en siete autopistas del Estado de México, que comunican a la capital del país, entre ellas la México-Pachuca, México-Querétaro, Arco Norte y las casetas de la México-Puebla.

Desde las 10:30 de la mañana de este martes, tiempo local, grupos de manifestantes bloquearon las autopistas de peaje en rechazo a la reforma de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En grupos de entre 150, 200 y 300 chatarreros, se apostaron en carriles centrales de las autopistas de ingreso a la capital del país.

Plantearon que la iniciativa prevé la privatización de materiales metálicos de reciclaje, lo que atenta contra el patrimonio de cientos de familias que viven de esta industria.

Cientos de conductores y usuarios de las autopistas quedaron detenidos en ambos sentidos de las autopistas entre 10:30 y 12:40 horas de este día; incluso hubo conatos de bronca entre usuarios y manifestantes.

En la México-Pachuca el bloqueo fue a la altura de la escultura de El Caminante, pasando San Juanico, Tlalnepantla, Estado de México, donde automovilistas encararon a por lo menos 200 manifestantes y exigieron la liberación de la arteria.

En autopista México-Querétaro se ubicaron cerca de 150 inconformes. También estuvieron cerradas las autopistas México-Puebla, a la altura de la caseta San Marcos, Toluca-Atlacomulco, Toluca-Zitábcuaro y el ramal a Valle de Bravo.

Recicladores marchan en Tepic

Tepic, Nay. Decenas de chatarreros y recicladores de metales —que igualmente recogen y venden cartón, latas de aluminio, Pet y otros artículos reciclables para subsistir—, marcharon la mañana de este martes desde el poniente de Tepic hasta el centro de la ciudad, a fin de rechazar el proyecto de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, porque, afirmaron, afecta directa y permanentemente su economía.

Los informes, que dijeron formar parte de la la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, recorrieron las avenidas Insurgentes y México e hicieron paradas frente a palacio de gobierno y el congreso.

Allí culparon a los legisladores del Partido Verde Ecologista de México de generar, con esta iniciativa, incertidumbre para su sector, que pondría en riesgo los ingresos de al menos seis millones de personas en todo el país.

Agregaron que los diputados locales han justificado al afirmar que el asunto debe ser resuelto por los miembros del Congreso de la Unión. “Salgan a recibirnos, porque ahora no vamos a entrar”, señalaron con micrófono en mano.

Abundaron que “ellos no andan en el basurero trompeando la basura como puercos, ellos no se ensucian. Si nos quitan el trabajo de andar recogiendo chatarra y todo lo demás, no vamos a poder llevarle un litro de leche a nuestros hijos, un pan para la comida”.

Si bien su plan original era marchar desde temprano y bloquear la autopista Tepic-Villa Unión, además del Libramiento carretero de Tepic en la periferia de la ciudad, decidieron avanzar dentro de la ciudad para que su inconformidad y reclamo sea visto por más ciudadanos.

Los trabajadores del reciclaje advirtieron que regresarán a la plaza Bicentenario, frente a palacio de gobierno y que ahí se quedarán hasta que las autoridades en la Ciudad de México reciban a sus dirigentes.

Protestan también en San Luis Potosí

San Luis Potosí, SLP. Más de 200 personas, integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), bloquearon esta mañana en rechazo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, impulsada por el Partido Verde, y que, afirmaron, pretende concesionar el reciclaje de diversos materiales a grandes empresarios.

El cierre de la carretera 57 a la altura del Eje 140 en la delegación de la Pila, causó caos vial en la ciudad de San Luis Potosí.

A las 10 de la mañana, tiempo local, inició la protesta para exigir que la enmienda no sea aprobada pues acabará con el empleo y sustento de mas de cinco mil personas, en la entidad.

Asimismo, acusaron que en la entidad el Partido del Verde Ecologista obliga a los pepenadores a entregarles todos los materiales reciclajes.