Tren Maya homogeneizará la región del sureste: Luciano Concheiro

Cristóbal de Las Casas, Chis. La construcción del Tren Maya homogeneizará la región del sureste en la que será construido, pero aceptarlo es una decisión de las comunidades locales, afirmó el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro Bórquez.

“La impronta de las tendencias, de las inercias, es poderosísima y varios de los proyectos, por decir uno que es muy discutido, es el tren maya”, dijo.

Agregó: “La idea de un tren maya turístico, y por tanto al servicio de un cierto tipo de turismo internacional, y de la inserción en el mercado mundial de los servicios de este orden con la potencia que puede tener y ya tiene en este momento, su gran capacidad destructiva, e intentar simple y llanamente reordenarlo alrededor de un tren significa homogeneizar directamente esa región, no reconocer su diversidad”.

El tren “puede acabar apabullado, pero es el despliegue en la contradicción con un proyecto homogeneizante, con un poder impresionante de las comunidades locales”, agregó al contestar una pregunta de asistentes a la conferencia Memoria histórica y Diversidad Cultural en la Educación Superior de México, que dictó esta mañana en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de México y Centro América (Cesmeca) , con sede en esta ciudad.

—Decía usted que el tren maya es un proyecto homogeneizador —se le comentó en entrevista al final de la conferencia.

—Sí, porque puede ser nada más económico y no cultural, y hasta hora yo ya estoy convencido de que va a ser cultural (sic), básicamente; va a ser de los mayas.

—¿Sí?

—Sí. Sé que parezco demasiado optimista, pero vi las asambleas y ellos no van a dejar construir otra cosa que no sea la suya. Sí, transportarse, armar, por ejemplo, la idea de construir una gran escuela de gastronomía en la península. El 95 por ciento de lo que consume la península se produce fuera. ¿Qué come la península? Nada más con que logremos producir que lo que ésta come; que la miel de (abejas) meliponas entre en los hoteles.

Al final de su conferencia, recordó que la SEP, a través de universidades e instituciones de educación locales, participó en las asambleas —“y grandes debates”— basadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las que se decidió la construcción del tren maya.

Señaló que las comunidades se han “apropiado” del proyecto del tren maya, al tiempo de recordar que en las asambleas “doña Otilia, mujer maya peninsular dijo: ‘yo ya entendía que por aquí puede haber una idea para construirnos nosotros, alrededor de este proyecto. Yo ya estoy en el estribo, pero quiero estar en todo el tren’, o lo que dijo un ejidatario: ‘es que ahora vamos a reconstruir nuestra cultura maya peninsular y vamos a unificarnos en esa cultura’”.