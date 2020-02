Oaxaca: UABJO busca terminar paro con recurso de inexistencia

Oaxaca. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) presentó un recurso de inexistencia de huelga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, con lo que pretende que la autoridad laboral dé por terminado el paro que miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la universidad (Steuabjo) iniciaron el pasado primero de febrero.

La cita fue programada a las 10 horas de este lunes, ahí el abogado General de la universidad, Héctor López Sánchez presentó un recurso de inexistencia de huelga, para ello entregó una serie de alegatos mismos que a ojos del jurista y de la rectoría que encabeza, Eduardo Bautista Martínez son suficientes para que el presidente de la JLCA, Víctor Quiroz declare la inexistencia.

El representante de la universidad, comentó que el sindicato no cumplió con todos los requisitos que contempla la ley, pero además señaló que tampoco cumplió con los estatutos que el mismo sindicato prevé y es que según López Sánchez, la asamblea que declaró el estallamiento a huelga no contó con la mayoría de los integrantes de la gremial, además de que su convocatoria no fue difundida en tiempo y forma.

Ariel Luján Pérez, secretario General del Steuabjo solicitó a Quiroz refutó las pruebas presentadas por parte de la universidad, en tal sentido aseveró que la convocatoria para la asamblea extraordinaria que decretó el estallamiento de la huelga fue emitida en tiempo y forma, con respecto a la acusación de que no estuvo presente la mayoría de agremiados en esa asamblea, señaló que es falso y se se demostró con documentos.

Pero además, afirmó que aún cuando así lo fuera, la rectoria no puede inmiscuirse en la vida interna del sindicato, ya que eso únicamente corresponde a sus agremiados y no a la parte patronal, añadió además que el Steuabjo confía en que las 72 que tiene la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca sirvan para que sea desechada la solicitud planteada por parte de la universidad, pues insistió en que se cumplió con todos los requisitos previstos en la ley.

Luján Pérez añadió que el problema que existe es que no se observa una verdadera voluntad por parte de la rectoria de dar solución a las demandas planteadas por el sindicato y así concluir esta huelga, incluso puso como ejemplo que la comisión encargada del tabulador de pagos acordó una sesión de trabajo desde el pasado viernes, sin embargo la parte de la gremial propuso trabajar sábado y domingo, cosa que las autoridades de la Uabjo rechazaron y propusieron iniciar el lunes.