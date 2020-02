Tabasco: Reactiva el PRD 'no pagar' contra la CFE por abusos

Villahermosa, Tab. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reactivó este domingo la resistencia civil de “no pago” contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al alegar que se la empresa productiva sigue cometiendo abusos en el servicio de energía eléctrica, por lo que hoy mismo presentaron nuevos Amparos de Resistencia Civil que “servirán para la defensa ante los cobros excesivos”.

En rueda de prensa los senadores Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo, además del diputado local Nelson Humberto Gallegos Vaca, se comprometieron a respaldar a las familias afectadas tras argumentar que el programa “Adiós a tu deuda” no ha sido la solución del movimiento de resistencia civil iniciado hace 25 años, precisamente en el mes de febrero.

Fócil Pérez explicó que comenzarán a distribuir los amparos porque los ciudadanos no pueden pagar las altas tarifas de luz y para presionar al gobierno de la República y a la CFE, ante la incapacidad del gobierno de Tabasco para darle una solución al problema, “vamos a presionar para lograr una tarifa justa, no la tarifa que nos quieran ponen, no el engaño que le están haciendo a los tabasqueños”.

Reclamó que “ahora resulta que la tarifa 1F, la más barata de Tabasco, o la que le dan a Tabasco con la que nos están beneficiando, supuestamente, es la misma tarifa 1B que cobran en Playa de Carmen, en Quintana Roo, o sea nada más le cambiaron la letra pero es la misma la tarifa, es un engaño que le están haciendo a Tabasco”, subrayó.

El senador agregó que como no hay ninguna autoridad que defienda a la gente, ni la Procuraduría Federal del Consumidor, nos estamos organizando para de nuevo reactivar la resistencia civil hasta que se consigan las tarifas justas para Tabasco, porque hoy los ciudadanos no pude pagar esos recibos de luz.