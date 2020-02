Niños indígenas de Chilapa armados, una forma de protesta: LeBarón

Chilapa de Alvarez, Gro. Adrián LeBarón, quien perdió a una hija y tres nietos, manifestó que si bien no está de acuerdo con que los niños indígenas de Chilapa se armen, de todos modos se trató de una forma de protesta “y en eso sí estoy de acuerdo”.

Entrevistado en el zócalo del municipio de Chilapa de Alvarez, uno de los más violentos del país, se le cuestionó:

- ¿Hay posibilidades de que ante la violencia, los niños de Chihuahua, se pudieran armar como aquí en Chilapa, Guerrero?.

-Yo no estoy de acuerdo en que se armen los niños. Pero si creo que es importante protestar; yo lo veo como un tipo de protesta. Yo sí siento que es justificable que los niños huérfanos del mundo protesten. Pude ser una manera muy dramática de hacerlo(armados), pero que bueno porque el mundo se está dando cuenta. No creo que la solución sea armarse, pero sí hay mucha fuerza en ello”.

-¿Ustedes no han pensado armar a los niños allá en Chihuahua?.

-A los niños no. Pero a las mujeres sí. Lo que pasa es que hasta nosotros batallamos para armarnos nosotros mismos. Sí siento mucho, que para mí, una arma muy grande que vio el mundo, es que marcharon esos niños(de Chilapa armados). Porque la bronca son ellos; qué mundo les estamos dejando. Es muy poderosa(la foto), imagínate que les hubieran echado una bomba y matado a todos esos niños, fueron suficientemente valientes el salir a marchar como niños.

Antes intervino en el mitin al término de la Caminata por la Verdad Justicia y Paz en Chilapa, con mensaje emotivo hacia los indígenas.

En la entrevista señaló también “me da gusto venir, porque Chilapa no va a dejar de existir en mi memoria, y en mi lucha. Yo no sabía que existía Chilapa, como tampoco sabía que existía hasta que mataron a mi hija, y hoy me doy cuenta del desmadre que traemos como país”.

Dijo que cuando lo invitaron a visitar Chilapa “quise hacerlo una prioridad en mi vida, es como un trampolín venir a Chilapa. Yo creo que existen tenemos la bendición de tener las redes sociales, nosotros en Galeana(Chihuahua), tratamos de hacer un piloto municipio en paz, pero en lugar de un montón de armas, queremos hacerlo un municipio transparente en todo. Que por ejemplo el director de seguridad pública sea a través de elección, lo mismo el policía, y el juez”.

Hemos considerado mucho con este futuro municipio con el apoyo de la ciudadanía conciente “cuando suceda algún caso(problema), la misma autoridad va a lanzar drones, para que todo sea transparente. Los mexicanos somos nobles, y de buenas intenciones” .