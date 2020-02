Protestan maestros del SNTE en casetas de Alpuyeca; exigen pagos

Cuernavaca, Mor. Los 3 mil 600 maestros homologados de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) liberaron las casetas de Alpuyeca de la autopista del Sol, y la de Tepoztlán de la Pera-Cuautla, para exigir al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que les pague completo su aguinaldo, como se los han pagado durante los últimos 26 años.

Este año, a diferencia de otros años, aseguró el maestro, Iván Ríos Durán, e integrante de la dirigencia estatal de la sección 19 del SNTE, que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y la Secretaria de Hacienda del gobierno del estado, les descontaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera “ilegal”, lo que representó, según el docente, entre el 20 y el 35 por ciento del total de cada aguilando de los maestros homologados.

Por lo que hoy, los docentes se dividieron en dos comisiones, unos se fueron a liberar la caseta de Tepoztlán, y otros la de Alpuyeca, ubicada en Xochitepec, para exigir al gobierno del estado que les regresen, de manera general, unos 32 millones de pesos, para los 3 mil 600 maestros homologados que no les pagaron completo su aguinaldo.

Hasta el momento, los maestros llevan cuatro horas, dejando pasar cientos o miles de carros por estas casetas, como protesta y medida para que el gobernador Cuauhtémoc Blanco les regrese el dinero que les quitó, según los docentes el gobierno federal envió bien los recursos, pero aquí en el estado les aplicaron ese descuento que no se les hace a los docentes, por sus conquistas que han logrado a través del SNTE.

Los maestros homologados dan clases en los CBTIis, Cecatis, CBTa, tecnológico de Cuautla , tecnológico de Zacatepec, y atienden alrededor de 35 mil alumnos.

“Aquí seguimos los homologados (liberando casetas), en pie de lucha, hasta que los oídos del gobernador se sensibilicen y nos otorguen la respuesta que estamos esperando, lo único que están pidiendo los homologados es que les devuelvan lo que les descontaron en el aguinaldo.

“Y le enviamos un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ponga orden y apoye y vea como tratan a los maestros aquí en Morelos, y queremos se haga justicia, y no vamos a ceder, si tiene que ser toda la semana, y todos los días, y para otra vamos a tomar todas las casetas, Tlalpan y todas, porque si no nos hacen caso a los maestros, no le harán caso a nadie más”, dijo la dirigente de la sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón.

Los automovilistas al pasar gratuitamente por estas casetas tocan el claxon y les manifiestan, algunos a gritos, su solidaridad, por protestar para exigir sus derechos o sus pagos, que les corresponden a los docentes.