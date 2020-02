Demuelen presidencia municipal de Ecatzingo por daños del S-19

Ecatzingo, Méx. La presidencia municipal de esta localidad empezó a ser demolida debido a los daños estructurales provocados por el S-19.



El sismo ocurrido hace dos años y cinco meses provocó afectaciones a innumerables inmuebles históricos, públicos y a viviendas de la región de los volcanes Izta-Popo.



Ecatzingo, es el municipio más cercano al volcán Popocatépetl y se ubica a unos 65 kilómetros de la Ciudad de México.



El sismo del 19 de septiembre de 2019 dañó varias de sus parroquias edificadas en el siglo XVI.



Pero, el palacio municipal también resultó afectado y a raíz de los daños estructurales no fue posible su reparación.



La alcaldesa Rocío Solís reconoció que el problema son los recursos para la reconstrucción, pues se requiere de 18 millones de pesos para levantar el nuevo inmueble y su gobierno solo dispone de seis millones para echar andar el proyecto.



La presidenta municipal hizo un llamado al Congreso de la Unión y a los gobiernos estatal y federal para que otorguen apoyo con la aprobación de recursos y poder levantar el nuevo inmueble, pues el presupuesto anual de Ecatzingo es de apenas 60 millones de pesos.



Explicó que las autoridades locales del gobierno que le antecedió, no dieron importancia al problema y el edificio se estuvo ocupando pese a la gravedad de los daños estructurales.



El riesgo no solo era para los funcionarios y empleados públicos, también representaba peligro para decenas de vecinos que todos los días acudían a realizar trámites, es por ello que decidió iniciar con la demolición del inmueble.



Durante el S-19 casi 300 viviendas resultaron afectadas y casi la mitad de sus propietarios no recibió los beneficios del Fondo Nacional para Desastres Naturales.



El sismo, también provocó daños a la totalidad de las escuelas de nivel básico y medio superior y tres parroquias con valor Histórico resultaron severamente dañadas.



Aunque Protección Civil ha emitió un dictamen de que todo el inmueble tiene que derribarse, seguridad Pública aún no sale de las instalaciones, pues aún se busca donde albergar a la corporación.



El S-19 provocó daños en los municipios de Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa y Atlautla al pie del Izta-Popo; pero la localidad más afectada fue Ecatzingo.