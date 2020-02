Protestan familiares de víctimas de feminicidio en Edomex

Toluca, Méx. Familiares de víctimas de feminicidio protestaron frente al Palacio de Gobierno, en el centro de esta ciudad, para exigir justicia por casos como los de Fátima, Jessica, Diana y Eugenia, quienes fueron asesinadas en el estado de México.

Los familiares mostraron mantas durante la protesta con leyendas como “La Familia de la Dra. Jessica Exige Justicia”, además de los hashtags #TodosporJessica y #Niunamenos.

Diversos colectivos y familiares de víctimas de feminicidio instalaron un memorial para denunciar los casos por los que no existen ni detenidos o que implicados en los casos no fueron sentenciados porque autoridades consideraron que no se cometieron con dolo.

Sobre la Plaza de Los Mártires, en las inmediaciones de la sede del poder ejecutivo estatal, acudieron los padres de Jessica, quien desapareció en 2017 y cuyo cuerpo fue localizado en un baldío de Huixquilucan.

Los manifestantes, que portaban mantas con fotografías de las mujeres asesinadas y desaparecidas desde hace por lo menos cinco años, impidieron el libre tránsito por la vía Lerdo.