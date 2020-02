Agricultores de Chihuahua 'toman' la presa La Boquilla; rechazan trasvase

El tratado se ha cumplido puntualmente desde hace 75 años y los diputados no se habían opuesto a él en gobiernos priístas y panistas.

La columna creció con la llegada de más agricultores y habitantes de ambos municipios, que a empujones rompieron la formación de los antimotines y llegaron a la cortina, donde anunciaron que se quedarán hasta que la Conagua garantice que no habrá trasvase.

Horas antes del enfrentamiento, agricultores de Delicias que pertenecen al distrito de riego de la presa La Boquilla, a más de 100 kilómetros, bloquearon ambos sentidos de la carretera federal 45, que comunica la capital del estado con el sur del país, en el poblado de Cárdenas.

Con tractores y camiones de volteo, los usuarios pertenecientes a distintos módulos de riego bloquearon también las vías del tren, como hicieron ya en dos ocasiones cuando la Conagua anunció la apertura de la presa.

A todos nos afecta. Para empezar, el río no está en condiciones de sobrellevar agua; se va a quedar a medio camino. La presa no puede trasvasar, está a 65 por ciento de su capacidad y no está asegurado el ciclo agrícola de este año , expresó el productor Samuel García.

La Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional dio a conocer que la carretera fue bloqueada en el kilómetro 167, así como en el tramo Delicias-Jiménez, en el kilómetro 70.

Teófilo Gutiérrez, comandante de la Guardia Nacional, confirmó que el bloqueo lo realizaron productores agrícolas.

Luis Aguilar denunció que la Conagua ofreció desfogar sólo 600 millones de metros cúbicos de La Boquilla al río Bravo, pero dicha cantidad equivale a una pérdida de 12 mil millones de pesos, ya que cada metro cúbico se vende a por lo menos dos pesos. Dijo que el gobierno federal provocaría un enfrentamiento entre la sociedad y el Ejército si la Conagua insiste en abrir la presa.

El diputado local Luis Aguilar Lozoya dijo: La Guardia Nacional abrirá forzosamente la presa La Boquilla. (El gobierno federal) comete un atropelló contra Chihuahua. Nosotros continuamos en las negociaciones. La próxima reunión sería el 12 de febrero. El nuevo director local de la Conagua, Rubén Ramírez Quintana, decidió mandar a la Guardia Nacional a San Francisco de Conchos para robarse el agua de los chihuahuenses .

La mayoría de los campesinos que participan en las protestas tienen tierras de riego. Los de temporal han recibido apoyo del ex edil y actual diputado federal del PAN Mario Mata Carrasco.