Riquelme reconfirma que Coahuila se sumará al Insabi

Saltillo, Coah. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que desde la semana pasada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la afirmativa para que el estado se sume a los convenios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y de esa forma rechazó la información que se dio a conocer en la conferencia mañanera que encabezó el presidente este martes, respecto a que el gobierno estatal habría rechazado incorporarse al Insabi.

Riquelme, sin embargo, condicionó la decisión a que haya claridad en una serie de puntos, como cuál de las dos instancias, la federal o la estatal, cubrirá el sueldo de mil 600 trabajadores del sistema de salud pública.

Durante la puesta en marcha de una feria de promoción al empleo, en las instalaciones de Canacintra Saltillo, el gobernador se dijo sorprendido de lo dicho por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatel Ramírez, en la conferencia matutina que este martes encabezó el presidente López Obrador, respecto a que Coahuila es uno de los 9 estados que rechazaron incorporarse al Insabi.

“Hoy me lleve la noticia de que salió en la mañanera que Coahuila no se adhiere al Insabi. A lo mejor no quieren (en el gobierno federal), porque yo les dije que sí, la semana pasada, pero bueno, también estoy esperando que acepten las condiciones que requiere Coahuila”, señaló.

Dijo que se trata de “tres cosas muy sencillas: Son mil 600 empleados que no están federalizados en el sistema de salud y si yo los tengo que seguir pagando ¿para que me adhiero? Si la Federación acepta basificarlos, entonces es una buena negociación para el estado”, consideró.

Otras dos condiciones del gobierno de Coahuila para adherirse a este instituto de salud son “el conocer el compromiso del gobierno federal con el funcionamiento de dos hospitales que están por iniciar funciones en Saltillo y el monto de las partidas presupuestales para Coahuila en materia de salud.

“Tenemos dos hospitales gigantes que están a punto de arrancar, el oncológico y el materno infantil. Si la Federación nos pone parte de la operación de los dos hospitales, entonces le entramos y si de los 40 mil millones le toca algo a Coahuila, con más ganas le entramos”, aseguró.

En tanto, el secretario general de gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores señaló que la federación no ha dado detalles de cómo funcionaría el Insabi y es por ello que este estado no se ha adherido.

De acuerdo al funcionario, la entidad se encuentra esperando detalles sobre el convenio a firmar y una vez obtenida esa información, Nuevo León decidiría “si entra o no al Insabi”.

“Porque no lo hemos visto en detalle, es por eso que no se ha llevado a cabo este acuerdo, necesitamos ver centro por centro, hospital por hospital, con qué cuenta Nuevo León para poder ver cómo nos puede ayudar la federación”, explicó.

“(Necesitamos) saber la infraestructura con la que contamos, para poder ver de qué tamaño es el convenio o de qué manera podemos adherirnos”.

Aunque el gobierno federal anunció la mañana del martes que Nuevo León no ha firmado el acuerdo, González Flores aseguró que no es algo definitivo.

“No estamos fuera, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es, con el diagnóstico, ver las posibilidades de la federación y actuar en consecuencia, en el caso de Nuevo León, nosotros inclusive se platicó con el director del IMSS para también hacer una coordinación muy exacta y poder tener primero los diagnósticos y luego la resolución”.

De acuerdo al secretario, en marzo la entidad podría tener el mencionado diagnóstico y así tomarían una decisión al respecto.

Por el momento, aseguró González Flores, los ciudadanos continuarán siendo atendidos en los hospitales de la entidad sin costo alguno.