En Cuernavaca, exigen justicia a cinco años del asesinato de líder del FPR

Cuernavaca, Mor. Al cumplirse cinco años de sucedido, más de mil personas marcharon y realizaron un mitin en el Zócalo de la capital para exigir a gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, castigue a “los autores intelectuales” del asesinato del dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR), Gustavo Salgado Delgado, quien fue privado de libertad y posteriormente encontrado sin vida, en el municipio de Ayala, con cortes en el cuello y en las manos.

En el recorrido, los dirigentes de la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, Gabriel Rivas Ríos, y del FPR, Florentino López Martínez, demandaron que se llame a cuentas por este asesinato al ex alcalde de Ayala y ex diputado local, José Manuel Tablas Pimentel, y a su familia porque, ellos presumen, que éste, lo mando asesinar al activista.

Para ello, los líderes sociales demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso.

También, agregó Florentino, ya pidieron a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra, que reabra el caso.

“Los autores materiales (cuatro) se encuentran presos y fueron sentenciados a 32 años, los llamados Marcelinos, o los Victorinos; pero para nosotros no es suficiente porque queremos que se habrá una línea de investigación en la que se involucre a José Manuel Tablas Pimentel, ya que hay un audio que fue difundido en redes sociales, donde está pactando con la delincuencia organizada que lo dejen hacer la feria de Tenextepenago, cuando él era presidente municipal (Ayala), a cambio le pidieron dinero, y le dijeron que de los comunistas de Ayala ellos se encargaban, que ya él se los había encargado, pues.

“Entonces nosotros creemos que estaban pactando la muerte de Gustavo Salgado, mientras esto no se investigue, y quede plenamente demostrado que no tiene nada que ver Tablas Pimentel, para nosotros él debe de ser investigado”, aseguró el activista social, Gabriel Rivas Ríos.

El 4 de febrero del año 2015 encontraron si vida y “desmembrado” en un paraje de Moyotepec, municipio de Ayala, a Gustavo, después de que éste fue levantado el 3 de febrero por un grupo de personas, después de que se había reunido (Gustavo) con jornaleros del estado de Guerrero que, junto con él, estaban formando la comunidad proletaria que hoy lleva su nombre en el municipio de Ayala.

“A 5 años de estos hechos, hay cuatro de los asesinos materiales que están sentenciados a 32 años, porque se comprobó que ellos participaron en este crimen; pero, hay otros asesinos intelectuales que ni siquiera fueron tocados, incluso en la administración del ex gobernador, Graco Ramírez los protegió y hoy andan sueltos”, denunció.

Florentino López, agregó que los habitantes están de nuevo recibiendo amenazas de muerte y les piden que se salgan de los predios que invadieron, y ahora viven con sus familias.

Tal presión, aseveró, proviene de “la familia Pimentel”, y mencionó que el el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como el gobierno estatal de Blanco Bravo, se destinan millones de peso para construir “obras de relumbrón” que, según él, “solamente están sirviendo para fortalecer el grupo caciquil de los Pimentel en este municipio”.

Y advirtió que si algo les pasa a los jornaleros agrícolas e integrantes de la comunidad proletaria los responsables serán los gobiernos federal y estatal por estar solapándolos los caciques de la zona, y no llamarlos a cuentas por el asesinato del luchador social, Gustavo Salgado Delgado.

“Exigimos a Cuauhtémoc Blanco Bravo que pare estas agresión y estas amenazas contra nuestros compañeros”, demandó Florentino.

Resaltaron que casos continuarán “en la impunidad, y no hay justicia integral, hay una intervención parcial del gobierno, por la presión social que se ha generado, nosotros creemos que si no hay justicia en este caso de Gustavo, no va haber justicia tampoco para otros crímenes que se han cometido en Morelos, y el país, contra otros luchadores”.

Este 4 de febrero, la organización cívica Gustavo Salgado Delgado, había anunciado que se plantarían en el zócalo de la capital hasta que el gobernador Cuauhtémoc Blanco renunciara ante la violencia y la inseguridad que azota en la entidad, pero según Rivas, decidieron de última hora sólo realizar el mitin y retirarse.