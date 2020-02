Inicia búsqueda de desaparecidos en 16 puntos de Tlapa, Guerrero

Chilpancingo, Gro. Esta mañana se puso en marcha la Tercera Jornada de Búsqueda en el municipio de Tlapa de Comonfort, en donde se tienen ubicados al menos 16 puntos en los que se presume pudiera haber evidencias de cuerpos de personas desaparecidas.

En conferencia de prensa, en donde participaron el Colectivo Luciérnaga una Luz en la Oscuridad; Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos; Misael Rojas, de la subsecretaría de Derechos Humanos y Migración; Beatriz Affonso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se definió el plan de actividades a seguir hasta el próximo 7 de febrero, cuando concluyan los trabajos.

Abel Barrera expresó que esta jornada es para “romper el silencio aquí en la Montaña, con este trabajo de búsqueda de desaparecidos. Se han documentado más de 20 casos de desaparición de personas, la mayoría de Tlapa”.

El director de Tlachinollan pidió que avancen las investigaciones “que no se trivialice, ni criminalice la actuación de las personas que hoy son víctimas de desaparición, porque su voz ha sido apagada y a veces reprimida, por eso hoy hacen pública su exigencia de verdad y justicia, por eso apoyamos los trabajos de investigación y de búsqueda de sus familiares”.

Aclaró que en estas búsquedas ha habido resultados. “Se halló a Arnulfo Cerón (activista), a quien incluso se enterró con maquinaria y eso ya no puede seguir en una región tan golpeada, por eso seguimos en esta lucha. Lamentablemente con la muerte y desaparición de Arnulfo, y con ese martirio de su vida, abrió esa brecha, y rompió ese muro de la impunidad”, dijo.

En tanto, Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación reiteró el compromiso del gobierno federal en la búsqueda de desaparecidos en Tlapa “vamos a estar presentes incluido el 39 Batallón, la Guardia Nacional y la Policía Científica, apoyando a las familias que buscan a sus desaparecidos”.

Agradeció a las familias “por su valor, porque sabemos que denunciar en este país implica un riesgo, sabemos que hay miedo y sabemos que dar un paso adelante y tomar la decisión de hacer público que estamos buscando a los familiares no es algo fácil, y por eso cuentan con nosotros”.

Quintana agradeció además a Tlachinollan “porque no en todos los lugares del país, hay una coordinación cercana, entre autoridades, familia y sociedad civil, por eso es muy importante el trabajo comunitario que se hace en Tlapa. También se está sumando a la Fiscalía del Estado, y eso es muy importante”.

Finalmente hizo un llamado a otros familiares de desaparecidos a denunciar los casos “se tiene que dignificar a las personas desaparecidas, no estigmatizándolas; y ayudándonos a decir que no importa que no exista una denuncia, para sumarse a las brigadas de búsqueda y lo pueden hacer de manera anónima, porque de todos modos nosotros vamos a buscar a su familiar”.

Al término de la conferencia de prensa, los contingentes se trasladaron al punto conocido como Barranca Honda, ubicado a la salida de Tlapa a Marquelia, para iniciar con los trabajos de búsqueda.

En los días posteriores, hasta el 7 de febrero, se realizará la búsqueda en puntos ubicados en la Colonia Nueva Jerusalén, también en la carretera de Zacatipa, Tres Postes y en Ahuatepec Pueblo, todos ubicados en el municipio de Tlapa de Comonfort.