Exhibe documental el racismo que impera en feminicidios en Edomex

Nezahualcóyotl, Méx. el asesinato de su hija Diana Velázquez. Todos los días amanece abrumada ante la falta de respuesta a sus preguntas: ¿Quién la mató, por qué?, y si algún día su familia tendrá justicia.

Ella compartió ayer su sentir tras la presentación del corto documental Que se quede conmigo tu esencia, realizado por estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, quienes documentaron el racismo presente en las historias de feminicidio en el estado de México.

La proyección estuvo a punto de cancelarse, pues la víspera fueron hurtadas bocinas, consola y proyector de la sede del acto, el café El Coyote Combativo. No obstante, la presentación se logró con la presencia de familiares de Diana Velázquez Florencio y de las integrantes de los colectivos Vivas Nos Queremos Neza y Vivas en la Memoria.

Al final de la proyección el público participó en el acto. Un asistente preguntó a Lidia cómo vive tras el feminicidio de Diana, perpetrado en 2017. Ella respondió que Laura, hermana menor de Diana, aún sufre ataques de ansiedad, no quiere salir a la calle y cuando lo hace, intenta estar lo menos posible fuera del hogar.

Jairo Velázquez aún reprime el sentimiento de impotencia por el homicidio de su hija mayor.