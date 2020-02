Edomex disminuye 40% presupuesto de fortalecimiento municipal

Toluca, Mex. La Secretaría de Finanzas del Estado de México publicó en el periódico oficial los nuevos Lineamientos para la la utilización del Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal (FEFOM), sus criterios de aplicación y los montos que le fueron asignados a cada municipio.

Para el 2020, el Congreso mexiquense —a propuesta del gobierno de Alfredo del Mazo— solo autorizó una partida de dos mil 500 millones de pesos para el FEFOM, lo que representa mil 500 menos que los aprobados en 2019, lo que representará que a cada ayuntamiento se le asigne 40 por ciento menos recursos que los autorizados el año pasado.

Por ejemplo, Ecatepec, el municipio más poblado de la entidad, al que el año pasado le fueron asignados 181 millones de pesos, solo podrá acceder a 113.5 millones de pesos; Neza pasará de 123 millones a 77; mientras que Tlatlaya, de los municipios con mayor grado de marginación pasará de 53 a solo 33 millones de pesos este año.

El año pasado, los alcaldes de Morena y PAN, principalmente se quejaron de las reglas de operación para acceder a los recursos del FEFOM. Este fondo es único en el país pues se compone con recursos propios del gobierno mexiquense que entrega a los municipios. Por esa razón, a partir de 2020, toda acción y obra que se realice con esta partida deberá llevar la leyenda “Esta obra se realizó con recursos del Gobierno del Estado de México”.

Debido a la inconformidad de alcaldes que se quejaron de no poder acceder a la totalidad de los recursos asignados el año pasado, los diputados negociaron con la actual administración para que simplificaran los lineamientos, pues de los cuatro mil millones de pesos autorizados el año pasado solo se pudieron ejercer dos mil 600 millones.

Si bien, la Secretaría de Finanzas modificó los lineamientos para hacer más sencilla la forma de acceder a ellos, no modificó las obligaciones que deberán cumplir los municipios para poder ejercer la partida.

La Secretaría de Finanzas mantiene el programa de FEFOM Especial para los ayuntamientos que tengan adeudos con instituciones públicas y privadas a fin de que una parte de los recursos —50 por ciento— se usen para su saneamiento financiero.

La Secretaría también pide a los ayuntamientos que para este año al menos el 20 por ciento de los recursos que les corresponden por FEFOM sean destinados a proyectos de inversión en materia de seguridad, iluminación o para fortalecer sus áreas de Protección Civil.

Fija que la compra de camiones recolectores, de desazolve, volteo, pipas, patrullas o retroexcavadoras no sea superior al 15 por ciento del monto total del FEFOM, y aclara que los recursos de esta partida no se podrán usar para mantenimiento menor como pintura o rastreo de caminos; ni para el equipamiento de oficinas, ni compra de uniformes o chalecos, armamento o chalecos antibalas.

La Secretaría aclaró que la ministración de los recursos a los ayuntamientos estará sujeta a que estén al corriente de pagos con el ISSEMYM y con la comprobación de la aplicación de recursos de este Fondo en 2019.

También señala que los municipios que tengan adeudos de ISR y éstos excedan el 30 por ciento de las participaciones federales, el gobierno del estado podrá retener los recursos del FEFOM para usar los recursos y pagar estos adeudos.

Para acceder a los recursos, los ayuntamientos deberán solicitarlos por escrito a la subsecretaría de Planeación y Presupuesto; entregar el expediente técnico de las acciones a financiar y el estudio socio económico de la obra, es decir, la explicación del impacto social que tendrá.

La subsecretaría responderá en un plazo no mayor a 12 días a la solicitud de recursos y emitirá un dictamen de rentabilidad social o bien se emitirán observaciones, las cuales deberán solventar las autoridades municipales en un plazo no mayor a 10 días. Sin la solventación de las observaciones, no se podrán entregar los recursos y el proyecto o acción planeada se podrá cancelar.

Una vez solventadas las observaciones, el gobierno estatal podrá entregar los recursos del FEFOM. Cabe señalar que cada una de las acciones u obras que se pretendan realizar con ese dinero deberán contar con la aprobación del Cabildo correspondiente.

La distribución de los dos mil 500 millones de pesos del FEFOM a los 125 ayuntamientos se hizo bajo la fórmula ya conocida de población del municipio, grado de marginalidad del municipio y el inverso a la densidad poblacional.

Bajo la aplicación de la formula, los municipios que recibirán más recursos de esta partida para 2020 son: Ecatepec con 113.5 millones de pesos; Nezahualcóyotl con 77.3 millones; Toluca con 58.7 millones; Chimalhuacán con 48.6 millones; Tlalnepantla con 47 millones y con 36 millones de pesos cada uno, Izcalli, Ixtapaluca y Tultitlán.

Entre los municipios con grado de marginación más altos, destacan : Tlatlaya, que recibirá 33 millones de pesos; Amatepec, con 32 millones; Donato Guerra con 23 millones, Ixtapan del Oro, con 25 millones; Ixtlahuaca con 22.6 millones, Otzoloapan con 34 millones, San Felipe del Progreso con 25.5 millones y San José del Rincón con 26.7 millones, Sultepec con 32.9 millones y Valle de Chalco y Zacualpan con 30 millones de pesos cada uno.