Se prepara el IMAS de Naucalpan para detectar y atender el coronavirus

Naucalpan, Méx. El gobierno municipal informó que ante la creciente propagación del coronavirus a nivel internacional, el Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS) de Naucalpan se encuentra preparado para detectar y atender la enfermedad.

Roberto Castelazo, subdirector del IMAS, aseguró que los médicos de la dependencia están capacitados y coordinados con las autoridades estatales y federales para hacerle frente a la problemática.

"Hubo dos presuntos casos en Tultitlán que el Instituto de Salud del estado de México revisó y comprobó que eran negativos; no ha llegado a un municipio cercano a Naucalpan, pero es necesario adoptar medidas.

"En el caso del IMAS ya están en alerta todos los médicos de las clínicas para que en el momento que se detecte un posible caso se le dé información a la Jurisdicción Sanitaria de Naucalpan, que es la responsable de los problemas epidemiológicos", dijo.

El ayuntamiento emitió varias recomendaciones en aras de prevenir contagios como no tener contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, limpiar superficies y objetos de uso común, constantemente al toser o estornudar, cubrirse la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo y no tocarse la cara con las manos sucias. Además, señaló la importancia de no exponerse al frío y tomar líquidos de manera regular.

Roberto Castelazo dijo que de presentar uno o varios de estos síntomas se debe acudir a la Clínica de Especialidades del IMAS o a la unidad periférica de salud más cercana.