Rechaza CRAC-PF acusaciones de AMLO sobre niños armados

Chilpancingo, Gro. El coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), David Sánchez Luna rechazó las acusaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que entrenan a los niños para que sean parte de la delincuencia organizada, y que debería darles vergüenza “que no piense que somos pendejos; si piensa que porque tenemos hauareches no pensamos, está equivocado. Nosotros gobernamos con el rey de reyes(dios) y señor de señores, que gobierna en los cielos y en la tierra”.

Entrevistado vía telefónica el dirigente comunitario de la CRAC-PF advirtió: “Que no piense que nos va a desarmar a los compañeros policías comunitarios, esa es una intimidación, que no vamos a permitir”.

Recordó que las 16 comunidades indígenas de los municipios de Chilapa de Alvarez, y José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero, votaron por él en las pasadas elecciones para presidente de México “más bien es una vergüenza para él (López Obrador)que preparamos niños, jóvenes y mujeres, para que se defiendan por que el gobierno no les da seguridad a los pueblos originarios”.

Nosotros decimos que es una vergüenza “que el gobierno suelte a un grupo delictivo como ocurrió en de enero del año pasado para atacar a los pueblos originarios, eso sí es una vergüenza”.

Nosotros apoyamos a éste presidente López Obrador, reiteró “ pero ahora nos está culpando de que somos un grupo delictivo, y eso nosotros lo desmentimos. Nosotros, como él lo debe saber, somos pueblos originarios de las comunidades indígenas, en donde no estamos preparando a los niños para sicarios, sino para defendernos, bajos los usos y costumbres, que siempre han regido a las comunidades indígenas”.

Que venga el presidente (López) Obrador a Rincón de Chautla, propuso Sánchez Luna “ o que nos diga dónde va a estar, puede ser en Alcozacan, para que vea las 14 demandas que tenemos en nuestra contra, de un total de 29, para que nos las resuelva como presidente”.

Es una vergüenza que el gobierno no da seguridad fuera del territorio “ porque hacia adentro estamos los policías comunitarios; pero que no nos diga que nosotros pertenecemos a un grupo delictivo, es una vergüenza para su gobierno, que nos diga eso”.

Volvió a invitar al ejecutivo federal “que venga hasta la Montaña Baja, y que se ponga mis huaraches de hule, y yo me pongo sus zapatos finos; que gobierne aquí, y yo me pongo a gobernar México. Si él no puede gobernar, pues que nos preste la presidencia, y vera cómo nosotros vamos a gobernar como pueblos indígenas, con nuestros usos y costumbres”.

Una mujer, policía comunitaria, intervino en la conversación telefónica, y señaló “lo que hace nuestro presidente López Obrador, es algo que no está bien. Nosotros como mujeres indígenas votamos por el para que llegara a la presidencia; pero ahora vemos que nos está intimidando, porque no podemos organizarnos como mujeres, como niños y hombres, pero eso es porque el gobierno no puede darnos seguridad”.

Queremos justicia y seguridad para los pueblos “ el 10 de julio del año pasado, mataron a mi mamá y a otra señora, en la carretera que va de José Joaquín de Herrera a Chilapa, por el Crucero de Jaguey. Ella tenía 54 años, era viuda, solo se dedicaba a su casa, y a sus demás hijos; en ese lugar las bajaron los arrastraron, las torturaron, y las tiraron”.

El gobernador (Héctor Astudillo) “ sabe que no hay seguridad en nuestros pueblos; ya no podemos salir al municipio porque ya no regresamos. Queremos que haya justicia, no solo de palabra; no es cierto que preparamos a nuestros hijos para la delincuencia, eso es mentira, lo estamos viviendo nosotros”.

Por su parte, Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC-PC, calificó de muy preocupantes los señalamientos del presidente López Obrador “no es cierto de que se están armando a los niños para usarlos como sicarios, y como si estos pueblos originarios estuvieran en la delincuencia”.

El presidente debe saber que “estamos dentro del marco legal. El Artículo 2 de la Constitución, habla de la autodeterminación de los pueblos; lo mismo la ley 70, en los artículos 35, 36 y 37 reconocen al sistema de seguridad y justicia. Cualquier pueblo que se apegue a esta ley puede hacer justicia en usos y costumbres; y lo mismo dice el Articulo 169 de la OIT, de la autodeterminación de los pueblos”.

Lo invitamos a la Montaña Alta y Baja “pero que el presiente se quede unos días, para que constate que no hay colusión con la delincuencia, más bien son algunas autoridades estatales y municipales las que lo están”.

Para la CRAC-PC “los niños de Chilapa que se integraron a la CRAC-PF), son niños héroes, como cuando la revolución de Independencia, con el niño Artillerero; o los niños héroes de 1847, y lo mismo en la revolución Mexicana. Son lastimosas esas palabras de López Obrador, y es preocupante la situación; qué pasa con las organizaciones de defensoras de derechos humanos que defienden los derechos de los niños, que vean la raíz de estos niños que laboran la tierra van, a la leña, y además se entrenan para defender a su familia, esos son niños héroes”.

El presidente López Obrador tiene que respetar a la CRAC “cada institución, es autónoma y tiene su propia casa de justicia, y se debe respetar. S tienen que hacer las asambleas, por eso yo como promotor verifico las asambleas. Ya estoy acá en el territorio de la CRAC-PF, y todo está en orden, han respetado el reglamento interno, a diferencia de algunas partes de la Montaña Alta, en donde hay algunas anomalías todavía”.

Finalmente Manuel Olivares Hernández, del Centro Regional de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón, aclaró que“ la postura de que los niños participen para defenderse ellos y de su familia, no es en contra del presidente López Obrador”.

Este es un problema del Estado Mexicano, y en estos momentos el presidente López Obrador es la voz el Estado Mexicano “más vergüenza debe darle al Estado y sus instituciones, no garantizar la seguridad pública, y el derecho a la vida, no solo en ciudades, sino también en comunidades”.

Estamos convencidos de que el derecho a la vida es el principal derecho del ser humano “ y todos tenemos la posibilidad de reaccionar y defendernos ante un hecho en el que esté en riesgo nuestra vida o la de nuestros familiares”.

Y reclamó a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos su postura “en lugar de condenar los hechos de los niños que se entrenan para defender su vida y la de su familia, debieran condenar al Estado Mexicano, y sus instituciones por no cumplir con sus obligaciones de garantizarnos esos derechos”, concluyó.