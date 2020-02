Alcaldes abarrotan Zócalo de Morelos para exigir mayores recursos

Cuernavaca, Mor. Treinta y dos alcaldes, de 36 que integran el estado de Morelos, acompañados por más de 8 mil morelenses de sus demarcaciones tomaron el zócalo de la capital del estado para exigir al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y a los diputados, la entrega de más de mil cien millones de pesos, que aseguran les recortó la pasada administración del ex gobernador, Graco Ramírez.

Desde las 9 de la mañana los alcaldes comenzaron a llegar y abarrotar la plaza Emiliano Zapata, para realizar un mitin ante miles de personas que estuvieron presentes.

Adrián Cázares Gónzalez, presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (IDEFOM), y el alcalde de Zacualpan de Amilpas leyeron el pronunciamiento de los 32 presidentes municipales, en donde negaron en reiteradas ocasiones que pretendieran aumentar el cobro de derechos o impuestos como “mañosamente” han difundido dijeron tres diputados de la 54 legislatura.

Su única intención es que les den más presupuesto, pues aseguran que el otorgado para este año ( cinco mil 420 millones 742 pesos para los 36 municipios), es insuficiente para atender las diversas necesidades, entre ellas los servicios públicos, así como las deudas que heredaron de las administraciones pasadas.

Los alcaldes plantearon a los diputados, una vez más, que les devolvieran el cinco por ciento que les quitaron de las Aportaciones Generales durante la administración de Graco Ramírez, con el argumento de que formaría el Mando único y que esta estrategia daría resultados en la seguridad; esa misma demanda, aseguraron los ediles, se hizo al gobernador Blanco Bravo, pero ni el gobernador, ni los diputados les han otorgado ese dinero, que según ellos asciende a más de mil 100 millones de pesos que les quitan para ese concepto de seguridad pública, sin que hasta hoy vean resultados.

Los alcaldes y su gente estuvieron en el Zócalo, y aunque anunciaron que irían al Congreso local en donde hoy inició el segundo periodo ordinario de sesiones de la 54 legislatura, no fueron para allá. En el Zócalo acusaron de traidores a los diputados locales, porque aseguraron que no han sido capaces ni siquiera de reformar lo que les quitó a los municipios el ex gobernador Ramírez, y mucho menos para llamar a cuentas a los ex autoridades y ex funcionarios acusados de robarse el presupuesto morelense en la pasada administración.