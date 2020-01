Trabajadores de Salud en Morelos denuncian falta de certeza laboral

Cuernavaca, Mor. Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados del Hospital del Niño Morelense (HNM), denunciaron que además de que desde hace varios meses no cuentan ni siquiera con “antibióticos”, ni “analgésicos” para atender a sus pacientes, ahora no tienen certeza laboral, debido que no se sabe si ese nosocomio se adherirá al Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) o a los Servicios Salud del estado (SSA).

Los inconformes enviaron un documento al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en el que describen las malas condiciones de la infraestructura con la que deben atender a los pacientes, firmado por la Doctora Adriana Chávez Carreño, representante sindical interno del HNM.

En dicho documento, los trabajadores de ese centro hospitalario enumeran que faltan desde “antibióticos, analgésicos”, hasta los medicamentos para aplicar “quimioterapias: bleomicina, carboplatino, ciclofosfamida, vincristina, fludarabina, solo por mencionar algunos.

“Además de factores de coagulación para pacientes hemofilicos, anticomiciales, material de insumo, como normogoteros, equipos de transfusión, apósitos, alginatos, bolsas para estomas, tiras bililabstix, sondas de aspiración, entre muchos otros.

“Aunado a ello la falta de recursos, tanto económicos como materiales para la debida conservación de la infraestructura de dicho centro hospitalario, lo que dificulta la posibilidad de realizar de manera adecuada y con calidad la atención de la población infantil de nuestro estado y algunos estados circunvecinos como Guerrero, Puebla y Estado de México”, dice el documento que enviaron los trabajadores del HNM al gobernador el pasado 27 de enero.

Ante esta situación demandaron al gobernador “su pronta acción en este tema, ya que como sabe los principales afectados son los pacientes pediátricos de Morelos y zonas vecinas”.

En este documento, los trabajadores del HNM plantearon la incertidumbre laboral que viven ante la desaparición del Programa del Seguro Popular y la creación del INSABI, y solicitaron que les informen “de manera oficial los planes y estrategias a seguir ante la adherencia al Insabi del hospital del niño morelense”.

Demandaron llevar a cabo estrategias para “combatir el desabasto de medicamentos que no sólo afecta a los niños hemato-oncológicos del hospital, sino a todos los servicios”, concluye el documento.

Por su parte, y anteriormente, el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú, informó que entre las propuestas que han hecho llegar al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), destaca que además de Servicios de Salud, sea incluido el Hospital del Niño Morelense, y que sea respetada su autonomía estatal.

Otra observación que hizo el titular de salud en entrevista colectiva realizada la semana, sobre la entrada en vigor del INSABI, es que el gobierno estatal pueda decidir la compra de medicamentos. “Ese es uno de los puntos más relevantes, y qué bueno; si no fuera así, que parte de los medicamentos los podamos comprar nosotros, y que los otros ellos nos los manden en especie; la idea es que tengamos la mejor opción para la población de nuestro estado, que sea en los mejores precios y eso es muy importante”.