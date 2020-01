Militares asesinan a 2 jóvenes en Sonora

Carbó, Son. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son investigados por el asesinato con arma de fuego de una pareja de jóvenes, uno de ellos menor de edad en el municipio de Carbó, Sonora. Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, las familias de las víctimas demandan justicia.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 17:20 horas del pasado sábado, en kilómetro uno del camino que conduce desde la Carretera Internacional hacia la cabecera municipal de Carbo, cerca del Puesto de Seguridad Militar Querobabi; cuando presuntamente las víctimas intentaron burlar un retén militar de la Sedena.

Aunque la Cuarta Zona Militar negó información al respecto; la FGR y la Sedena confirmaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Cristo Fernando y Melissa Anahí, de 17 y 19 años de edad respectivamente; señalando que fueron los mismos militares quienes se encargaron del levantamiento de los cuerpos y el vehículo sin dejar pista alguna.

En entrevista con La Jornada, Sugey Yee Fimbres, madre del menor de edad, relató que la tarde del sábado, la pareja de jóvenes salió a bordo de un vehículo deportivo, y al toparse con un grupo de militares, aceleraron e iniciaron una persecución que culminó cuando el carro se volcó, pero la pareja ya se encontraba herida de bala.

“La Sedena me lo mató, la Sedena me lo mató injustamente, ojalá pudiera hacer algo, así como me mataron a mi hijo, les pueden matar a los suyos”, dijo la madre del menor de edad.

Sugey Yee denunció que desde un principio se aviso que los jóvenes habían fallecido en un accidente automovilístico, pero al encontrarse con la mamá de Melissa Anahí, se supo que ambos presentaban impactos de bala. El joven tenía cuatro tiros en el pecho, y la mujer uno en el pecho y otro en la cabeza.

La progenitora exigió justicia a la institución militar, y que explique porqué dispararon contra los jóvenes que iban desarmados, y las razones de por qué fueron los militares quienes hicieron el levantamiento de los cuerpos y el vehículo del sitio donde ocurrieron los hechos, y no las autoridades ministeriales encargadas de la investigación.

Los familiares de las víctimas no tuvieron al acceso al cuerpo de su hijo hasta la funeraria, al momento en que les entregan el acta de defunción, donde se establece que la hora del deceso de Cristo Fernando fue a las 18:20 horas del sábado; mientras que la joven, murió en la madrugada del domingo en el Hospital General de Hermosillo.

El menor fue velado en el patio de su casa ubicada en el municipio de Carbó, mientras su pareja sentimental, Melissa Anahí es velada en Ures, de donde era originaría.

“No tengo temor, ahorita no tengo miedo, lo que siento es impotencia por lo que le pasó a mi hijo, es un niño, es un niño de 17 años”, declaró la madre, quien exige justicia y una respuesta de la Sedena.