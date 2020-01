Gobernador de Oaxaca visita a damnificados tras sismo de 5.3 grados

San Pedro Comitancillo, Oax.- A más de diez días de ocurrido el sismo de 5.3 grados con epicentro en Ixtepec Oaxaca que dejó como saldo preliminar mil 260 viviendas afectadas; 800 en la alcaldía de Comitancillo y 260 en Ciudad Ixtepec, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa visitó a los damnificados en donde también hizo entrega de una ambulancia de traslado que no gozaban desde hace quince años.



Acompañado de funcionarios estatales y del Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco) , Heliodoro Díaz Escárraga así como de los alcaldes María Francisca Antonio Santiago (San Pedro Comitancillo) y Rogelio Cheng (Ciudad Ixtepec) precisó que ya está autorizada la declaratoria de emergencia para ambas localidades por lo que se ha iniciado con la verificación de viviendas casa por casa.



La Cepco informó que unas 180 familias de está alcaldía viven en espacios inahabitables, por lo que se buscará su reubicación.



El mandatario oaxaqueño resaltó que la verificación de viviendas será conforme a los lineamientos de la Sedatu y de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) y concluirá hasta el próximo 7 de febrero.



Con el sismo de 5.3 grados también resultaron afectadas nueve escuelas entre ellas el Instituto Tecnológico de Comitancillo que sufrió desprendimiento de repello y de techo, mientras en Ciudad Ixtepec se reportó doce escuelas, de las cuales siete se han verificado pero aún no se ha determinado el número de afectaciones.



También el Palacio Municipal, la Casa de Cultura y el mercado de Comitancillo resultaron dañadas por lo que el gobernador de Oaxaca dijo que en plazo de treinta días podria comenzar su rehabilitación.



Las familias le pidieron al gobernador Murat su apoyo para qué con prontitud puedan llegar y comiencen a rehabilitar sus viviendas que aunque las autoridades aseguran no fue grave como los daños ocurridos por los sismos del 2017, sí requieren recursos para reconstrucción .



El jefe de estado denunció que en el tema de salud existe una deuda de 9 millones de pesos que dejó el Seguro Popular además de 40 hospitales abandonados, por lo que ahora busca atender esa demanda siendo una de ellas el Hospital de Especialidades que se ubica en Juchitàn Oaxaca pero brindará atención a todo el Istmo de Tehuantepec.



Anunció también que próximamente iniciará una gira por los 570 municipios de Oaxaca a fin de conocer más de cerca las necesidades de la ciudadanía y atenderlas.



Por último visitó también las escuelas secundaria técnica 117 y 12 de octubre que se encuentran en proceso de reconstrucción por afectaciones por sismos del 2017, por lo que los estudiantes toman clases en refugios construidos por padres de familia .