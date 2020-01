Oaxaca: olvidan promesas de apoyo a saxofonista quemada con ácido

Juchitán, Oax. A casi una semana de que regresó a su casa, en el estado de Oaxaca, la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido sulfúrico hace más de cuatro meses, no ha recibido la atención fisioterapéutica, ni psicológica que requiere, por lo que regresará a la Ciudad de México –donde se encontraba para su recuperación– en busca de ayuda, informó su hermana Silvia Ríos Ortiz.

El lunes pasado, la joven retornó a la localidad de Huajupan de León, Oaxaca, para continuar la rehabilitación y cuidados que requiere, pero después de seis días no ha recibido la atención que necesita, por lo que se trasladará de nueva cuenta a la capital del país.

La músico, de 26 años de edad, fue agredida con ácido sulfúrico el 9 de septiembre del año pasado. Primero fue internada en el Hospital Civil de Oaxaca y posteriormente, tras una serie de denuncias masivas, fue trasladada al Centro Nacional de Investigación de Quemados, del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra”, en la Ciudad de México, donde fue dada de alta el pasado domingo por la noche para que continuara su recuperación desde su hogar.

Silvia, hermana de María Elena, manifestó que tiene una semana que pidió ayuda a las autoridades estatales y que le dijeron que sí colaborarían en la rehabilitación de la joven, “pero no sabe cuándo será”, y “lamentablemente una persona que ha sido dañada con ácido sulfúrico no puede esperar mucho tiempo para la rehabilitación, por lo que mejor será llevarla a otro sitio y continuar lo antes posible con su tratamiento.

“María Elena sufre mucho, pero lo más doloroso fue haberse enfrentado a un espejo y mirarse sin que estuviera presente una psicóloga o una psicoterapeuta...Tampoco ha querido comer, no sabemos qué tiene y eso nos preocupa a todos, por eso regresa a la Ciudad de México toda la familia, mis padres y mis hijos; yo me quedaré precisamente para estar atenta a las respuestas de las autoridades de Oaxaca, porque ya hubo un acercamiento del secretario de Salud, pero aún no se le brinda la ayuda”.

Silvia Ríos Ortiz agregó que lo que ahora importa es que María Elena se recupere, “qué esté bien y que pueda enfrentar esta situación de forma correcta con ayuda, porque el tratamiento es muy costoso”.

Puntualizó que no se trata de victimizarla, pero sí le preocupa que a una semana de haber obtenido su alta no haya comenzado su rehabilitación tal y como se lo recomendaron, porque de no hacerlo eso significa un retraso considerable.

Ante esta agresión y tentativa de feminicidio, el 23 y 25 de diciembre del año pasado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a dos personas como los posibles autores materiales (padre e hijo), quienes se encuentran en prisión preventiva.

Además, el pasado miércoles 22 de enero las autoridades realizaron tres cateos simultáneos en diferentes domicilios particulares ubicados en la ciudad de Oaxaca de Juárez, a fin de dar cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión libradas dentro de la causa penal 533/2019 contra el ex diputado Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque en contra de María Elena Ríos Ortiz.